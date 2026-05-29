Hallan cuerpo en el sur de Bogotá: tiene signos de violencia

Imagen de referencia de escena del crimen. Foto: Getty Images. / Katherine Forbes.

En horas de la madrugada de este viernes. 29 de mayo, autoridades encontraron el cuerpo de un hombre en la Carrera 30 con Calle 1, en la localidad de Puente Aranda.

En plena vía pública del sector de Santa Isabel, se halló el cuerpo de un hombre que según la Policía, era de un “de contextura delgada y piel trigueña, al parecer en situación de calle”.

El hombre, al parecer, fue impactado con un arma de fuego porque tenía heridas de arma de fuego.

De inmediato, la Policía realizó el acordonamiento del lugar para preservar la escena y se solicitó la intervención de las unidades de criminalística para la inspección técnica al cadáver.

Las autoridades investigarán a través de las cámaras de seguridad para determinar las causas del hecho.