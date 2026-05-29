Norma Hurtado ratifica apoyo a Paloma Valencia, pese a reconocer desmotivación en la campaña

La congresista más votada del Valle del Cauca, Norma Hurtado, habló en 6AM W de Caracol Radio sobre sus declaraciones en X, donde afirmó: “tras los diferentes acontecimientos de la campaña de Paloma Valencia, los pronunciamientos de algunos congresistas del Centro Democrático, y después de conversar con nuestras bases en todo el Valle del Cauca, evidenciamos la desmotivación frente a la posibilidad de llevar la primera mujer a la presidencia. En este escenario, el riesgo es que se fortalezca el continuismo y no lo podemos permitir. Por eso los invito este domingo a ejercer un voto con determinación, patriotismo y amor por Colombia”.

Frente a esto, Hurtado aseguró que su mensaje buscaba generar conciencia sobre los desafíos internos que enfrenta la campaña del Centro Democrático, pero que en ningún momento implica un cambio de apoyo.

“Hurtado, con el resultado electoral para el Senado de la República, acompaña a Paloma Valencia. Eso lo pueden ver en mis redes sociales. No hay lugar a malas interpretaciones ni a una desbandada”, dijo.

La senadora también defendió la capacidad de Paloma Valencia para liderar el país y destacó su conocimiento de las problemáticas nacionales, así como la coherencia de su trabajo legislativo: “Paloma es una gran propuesta para Colombia. Es una mujer que tiene claras las necesidades del país y propone soluciones. Por eso sigo invitando a votar por ella”.

En cuanto a la percepción de desmotivación en algunos sectores, Hurtado enfatizó en que su intención era señalar la necesidad de unidad dentro del partido y mantener el enfoque en la meta de llevar a Paloma Valencia a la presidencia.

“La campaña continúa y avanza. Lo que siempre hemos querido es que al interior del Centro Democrático se tranquilicen y avancemos en un solo propósito: Paloma presidente”, mencionó.

“El fuego amigo le hace daño a la campaña. Ayer no fue un día fácil para sustentar al electorado la situación interna en el partido Centro Democrático”, añadió.

La senadora recalcó que se concentrará en la jornada de la primera vuelta y en apoyar de manera activa a la candidatura de Valencia, dejando claro que su participación y liderazgo en el Valle del Cauca seguirá siendo decisivo para la campaña.

“Hoy tengo actividades como todos los días y el domingo saldré a ejercer mi voto por Paloma Valencia”, concluyó.

Esto dijo Norma Hurtado:

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