Pacto Histórico advierte irregularidades en acreditación de testigos electorales: ¿qué dice el CNE?

El coordinador nacional de escrutinio del Pacto Histórico, Alí Bantú Ashanti, advirtió que al menos 30 testigos electorales aparecieron inscritos en otras campañas, como la de Paloma Valencia y la de Abelardo De la Espriella.

En diálogo con Caracol Radio, el vocero de la colectividad expresó su preocupación por esta anomalía.

“Esos testigos nos manifestaron que nunca habían entregado sus datos para que estos partidos políticos y campañas los postularan como testigos. Por ello, nosotros procedimos a denunciar, precisamente, ese comportamiento, porque lo que se presenta aquí es una presunta violación a la Ley de Habeas Data y del uso de datos por parte de estas fuerzas políticas, sin la autorización de estas personas”, señaló.

Y agregó que, al momento de informarle al Consejo Nacional Electoral, cuya herramienta está habilitada para inscribir a los testigos, la entidad respondió que las fuerzas políticas son las que hacen el proceso de postulación.

“En consecuencia, fueron estas fuerzas políticas que, de manera fraudulenta, van en contra del uso de datos de personas que no han autorizado sus datos para que sean utilizados como testigos. Lo que nos dice el CNE es que estas mismas fuerzas políticas son las que deben solicitar, a través de un oficio, la desacreditación de estas personas”, dijo.

Por último, sostuvo que la Fiscalía General de la Nación debería investigar esta irregularidad.

“Es un patrón de estas campañas que están cargando bases de datos, que no sabemos de dónde las están obteniendo. Sería bueno que la Fiscalía pudiera revisar este tipo de procesos porque, definitivamente, va en contra de la norma”, señaló.

¿Qué respondió el Consejo Nacional Electoral?

El presidente del CNE, Cristian Quiroz, explicó que la plataforma de la entidad está diseñada para que cada campaña postule sus testigos electorales y aclaró que hay una mesa de ayuda, funcionando ininterrumpidamente, en Bogotá y en otras regiones.

“Si hay algún error porque cargaron mal la información, porque la digitalizaron mal o porque simplemente el testigo pasó de una colectividad a otra, que también es posible, esa persona puede pedirle a la mesa de ayuda que le corrija”, señaló.

Sin embargo, aclaró que la acreditación únicamente se le entrega al testigo y no a la campaña.

Y agregó que este viernes y el sábado 30 de mayo sostendrá una reunión con las campañas políticas para atender los requerimientos de sus testigos electorales.