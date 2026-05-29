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29 may 2026 Actualizado 12:27

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Bogotá

Bogotá declara alerta amarilla hospitalaria con ocasión de las elecciones presidenciales

La medida entrará en vigor desde el viernes 29 de mayo a las 6:00 p.m. hasta el lunes 1 de junio a la misma hora.

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Para garantizar la adecuada prestación de los servicios de salud y responder de manera oportuna ante cualquier situación de urgencia o emergencia durante la próxima jornada electoral, la Secretaría de Salud declaró la alerta amarilla para toda la red hospitalaria de la capital del país.

Puede leer: Alcaldía confirma ley seca en Bogotá desde el viernes 29 de mayo: horarios y restricciones

“Hacemos un llamado a todos los gerentes y directores de las IPS de la ciudad para dar cumplimiento estricto a las directrices de esta alerta. Es fundamental agilizar la recepción de pacientes en las urgencias, optimizar los tiempos de las ambulancias y mantener canales de comunicación directos y en tiempo real con nuestro Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Toda la capacidad hospitalaria de Bogotá está coordinada y lista para responder con oportunidad y eficiencia si la situación lo requiere”, dijo José Vicente Guzmán, subdirector de Gestión de Riesgo en Emergencias y Desastres.

La declaratoria regirá entre el viernes 29 de mayo a las 18:00 horas y finalizará el lunes 1 de junio a las 18:00 horas. De acuerdo con la evolución de los acontecimientos durante el fin de semana, la alerta podría escalar a nivel naranja o rojo, conforme a los protocolos institucionales.

Acciones y requerimientos a la red hospitalaria

1. Planes de contingencia: activar de inmediato el Plan de Gestión del Riesgo de Desastres en el Contexto Hospitalario (PGRDCH).

2. Talento humano: activar la cadena de llamadas, disponibilidad de turnos y asegurar personal de relevo o apoyo en caso de inasistencias o si la capacidad de atención es superada.3. Insumos y logística: prever la total disponibilidad de medicamentos, insumos médicos y elementos de atención, además de garantizar el combustible y equipos para el Programa de Atención Prehospitalaria.

4. Operación de ambulancias: agilizar la recepción de pacientes trasladados en ambulancias para permitir que los vehículos de emergencia se reincorporen rápidamente al servicio.

5. Referencia y contrarreferencia: garantizar la operatividad plena de los sistemas de traslado y remisión de pacientes.

Maria Alejandra Uribe

Maria Alejandra Uribe

Periodista egresada de la Universidad del Rosario. Estudiante de la especialización de Comunicación...

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