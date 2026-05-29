Embotelladora ilegal de agua en Bogotá solo pagaba 5 mil pesos de factura de Acueducto

Durante más de seis meses de investigación y seguimiento, las autoridades lograron ubicar un predio en el sur de Bogotá que funcionaba como una fábrica ilegal oculta en el primer piso de una casa.

En un amplio despliegue operativo de la SIJIN de la Policía Metropolitana, el GOES y la Secretaría de Seguridad, en articulación con la Empresa de Acueducto, allanaron y desarticularon una embotelladora ilegal de agua que llevaba tiempo defraudando al Distrito y usurpando reconocidas marcas comerciales del país.

¿Qué encontraron en la fábrica ilegal?

La fábrica oculta ubicada en el barrio San Bernardino contaban con tres grandes tanques y purificadores a gran escala donde se trataba el agua y se embotellaba en bolsas de seis litros o en garrafones de 18,9 litros, equivalentes a cinco galones.

Al momento del allanamiento, las autoridades encontraron a dos adultos y un menor de edad, cuando pretendían iniciar labores a primera hora del día.

Se incautaron un total de 294 botellones de agua; 1.000 tapas y 1.000 sellos, además de 22 guacales. Igualmente, se efectuó el desmantelamiento de la maquinaria empleada para el desarrollo de esta actividad ilícita.

Usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales

De acuerdo con la investigación, desde esta fábrica ilegal se estaba cometiendo el delito de usurpación de derechos de propiedad industrial y derechos de obtentores de variedades vegetales, ya que estas personas usaban botellones de marcas reconocidas que son propiedad de empresas nacionales y multinacionales para embotellar el agua.

Además, se encontró agrupado en el Ciclo I de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) lo que indicaba que bimestralmente registraba un cobro entre $5.000 y $10.000, independientemente de los metros cúbicos consumidos. Es decir, que con esta fábrica se estaba defraudando al Acueducto de Bogotá.

Sanciones

Los dos adultos presentes en la fábrica fueron capturados, mientras que el menor fue dejado a disposición de la Policía de Infancia y Adolescencia y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para el restablecimiento de sus derechos.

Los capturados podrían incurrir en prisión de cuatro a ocho años y se les podría imponer una multa de 26.66 a 1.500 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Mientras que, por el delito de defraudación de fluidos, la pena sería 16 a 72 meses de prisión y una multa de 1.33 a 150 salarios mínimos legales mensuales vigentes.