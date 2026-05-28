Iván Cepeda anuncia sistema anticorrupción que lideraría Iván Velásquez

El candidato presidencial Iván Cepeda anunció la creación de un Sistema Nacional Anticorrupción como una de las principales apuestas de su campaña para las elecciones presidenciales de 2026.

Durante su intervención, Cepeda explicó que esta estrategia tendrá como objetivo “investigar y sancionar a quienes conviertan los recursos públicos en intereses privados”, en medio de sus propuestas para combatir la corrupción en el país.

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El aspirante presidencial confirmó además que el exmagistrado y exministro de Defensa, Iván Velásquez, será el encargado de liderar el Sistema Nacional Anticorrupción en caso de llegar a la Casa de Nariño.

“Iván Velásquez representa una lucha histórica contra la corrupción y la impunidad en Colombia”, aseguró Cepeda al presentar la iniciativa ante medios de comunicación.

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El candidato señaló que su propuesta busca fortalecer las instituciones encargadas de la vigilancia y control de los recursos del Estado, así como garantizar sanciones más efectivas contra quienes incurran en actos de corrupción.

Mientras tanto, otras campañas presidenciales continúan desarrollando agendas políticas en distintas regiones del país. La candidata Paloma Valencia adelanta una ronda de medios en Bogotá para presentar sus propuestas de gobierno, mientras que Abelardo de la Espriella permanece en Barranquilla sosteniendo encuentros y entrevistas con medios locales y nacionales.