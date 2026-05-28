Aida Quilcué responde a polémica por discurso sobre graduados de universidades prestantes: esto dijo

La senadora y candidata vicepresidencial Aida Quilcué respondió a las críticas por sus declaraciones en las que dijo que “aquellos que han estudiado en las mejores universidades del país, lo único que aprendieron fue a robarse la plata del pueblo”.

A través de su cuenta de X, la fórmula de Iván Cepeda ratificó dicho pronunciamiento y negó que haya hecho referencia a los jóvenes del país.

“¿Cómo que controversia? Si lo he dicho en la mayoría de mis discursos. Y siempre he sido clara: quienes hoy me juzgan son los mismos que más daño le han hecho a este país, los politiqueros de siempre”, dijo.

También explicó que, en los últimos meses de campaña electoral, ha hablado sobre la clase política tradicional que ha gobernado Colombia “por más de 230 años”, y aclaró que sus críticas no son nuevas.

“Aquella clase que estudió en las mejores universidades, pero que lo único que aprendió fue a robar, profundizar la exclusión y condenar al pueblo al olvido estructural. Y esa es una realidad que no se puede esconder”, enfatizó.

Y luego de que opositores la señalaran de atacar a los estudiantes de las universidades prestantes, Quilcué les preguntó: “¿Quién dijo que me refería a los jóvenes?”.

Incluso, dijo que “siempre he respaldado y resaltado su lucha por la educación superior”.

“De hecho, fue este gobierno el único que reivindicó esa lucha con la modificación de la Ley 30. Invito a los medios de comunicación a actuar con seriedad, porque resulta bastante curioso que, después de meses de haberlo dicho de manera pública y reiterada, ahora lo vean y lo comuniquen como algo ‘controversial’, señaló.

Por último, indicó que las personas que conocen su trayectoria saben a quiénes hizo referencia en sus declaraciones.

¿Qué dijeron los críticos sobre las declaraciones de Quilcué?

Desde diferentes sectores políticos reaccionaron a las palabras de la candidata a la Vicepresidencia de la República y aseguraron que son “indignantes”.

La senadora electa del Centro Democrático, Maria Clara Posada, fue una de las primeras en compartir el mensaje.