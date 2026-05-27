Elecciones presidenciales 2026 ¿Qué pasa si gana el voto en blanco en segunda vuelta?

A pocos días de definirse la primera vuelta presidencial, se presentan múltiples escenarios en que algunos de los candidatos apuntan a suceder el periodo de Gustavo Petro de 2026 a 2030 o llegar a segunda instancia con alguno de sus contendientes por el puesto.

Sin embargo, para muchos votantes ninguno de los postulados cumple con los requisitos o perfil necesarios para encabezar el máximo puesto de la rama ejecutiva. Por lo tanto, se usa el voto en blanco como figura de descontento.

Así, el Código Electoral (Decreto 2241 de 1986) rige que es obligatorio incluir las casillas del voto en blanco en los tarjetones de las elecciones, pues son una herramienta para mostrar el disentimiento en los ciudadanos respecto a los proyectos políticos que ahí mismo se están presentando.

A mitad de junio de 2026 se realizará en Colombia la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Estas son las posibilidades en caso de una victoria del voto en blanco.

¿Qué pasa si gana el voto en blanco en segunda vuelta?

Interpretando el parágrafo 1 del artículo 258 de la Constitución Política de Colombia vigente (1991), el voto en blanco no tiene efectos jurídicos en segunda vuelta, volviéndose una instancia meramente simbólica:

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“(Art. 258) PARÁGRAFO 1. Deberá repetirse por una sola vez la votación para elegir miembros de una Corporación Pública, Gobernador, Alcalde o la primera vuelta en las elecciones presidenciales, cuando del total de votos válidos, los votos en blanco constituyan la mayoría.”

Esto significa que, si el voto en blanco obtiene más de la mitad de los votos (50%+1), habría posibilidad de iniciar un nuevo proceso de elecciones, pero solo en primera vuelta.

Eso haría que, en caso de que ganen los votos en blanco en segunda vuelta, se elija a la segunda opción con más sufragantes.

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