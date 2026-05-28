Admiten demanda contra nombramiento de Juan Carlos Florián en consulado de Bruselas
Con esta decisión, Juan Carlos Florián quedó suspendido provisionalmente de su cargo.
Caracol Radio conoció en primicia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió, en única instancia, la demanda contra el nombramiento de Juan Carlos Florián en el cargo de segundo secretario de Relaciones Exteriores.
De esta manera, quedó suspendido provisionalmente de su cargo, adscrito al consulado general de Colombia en Bruselas, Reino de Bélgica.
La demanda de nulidad electoral en cuestión fue presentada por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular.
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Laura Saavedra Martínez
Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...