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28 may 2026 Actualizado 14:52

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Justicia

Admiten demanda contra nombramiento de Juan Carlos Florián en consulado de Bruselas

Con esta decisión, Juan Carlos Florián quedó suspendido provisionalmente de su cargo.

Juan Carlos Florián. Foto: MinIgualdad.

Juan Carlos Florián. Foto: MinIgualdad.

Juan Carlos Florián. Foto: MinIgualdad.
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Caracol Radio conoció en primicia que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca admitió, en única instancia, la demanda contra el nombramiento de Juan Carlos Florián en el cargo de segundo secretario de Relaciones Exteriores.

De esta manera, quedó suspendido provisionalmente de su cargo, adscrito al consulado general de Colombia en Bruselas, Reino de Bélgica.

La demanda de nulidad electoral en cuestión fue presentada por la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular.

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Laura Saavedra Martínez

Laura Saavedra Martínez

Comunicadora social y periodista con más de siete años de experiencia ejerciendo periodismo en diferentes...

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