Becas de maestría y doctorado para docentes en Colombia: requisitos y cómo aplicar

Con el objetivo de fortalecer la formación académica de los docentes del país, se abrió una convocatoria nacional que otorgará 100 becas de posgrado dirigidas a docentes y personas vinculadas a procesos educativos en sus comunidades.

La iniciativa, que estará disponible hasta el 26 de mayo de 2026, busca ampliar el acceso a estudios de maestría y doctorado en un contexto donde continuar la formación profesional sigue siendo un desafío para cerca de 329.000 docentes y directivos del sector oficial, según cifras del SINEB del Ministerio de Educación.

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Bajo el nombre “Convocatoria Nacional Docente EDUCA EDTECH 2026: Formación Avanzada con Impacto Territorial”, el programa es impulsado por diversas entidades territoriales en alianza con EDUCA EDTECH Group. Entre los aliados se encuentran la Secretaría de Gobierno de Bogotá, las gobernaciones del Atlántico y Quindío, así como las alcaldías de Soacha, Bucaramanga y Neiva, junto con otros actores regionales.

Los beneficiarios podrán cursar sus estudios en instituciones de educación superior internacionales como la Universidad UDAVINCI, en México, y la Universidad eCampus, en Italia.

Tatiana Fuentes, gerente de Operaciones para Colombia de EDUCA EDTECH Group y vocera del proceso, destacó: “Cuando una persona del sector educativo fortalece su preparación, ese avance puede reflejarse en mejores prácticas de aula, liderazgo institucional y trabajo con la comunidad”.

La convocatoria está dirigida a profesores de colegios públicos y privados, directivos docentes y también a personas que, sin estar formalmente vinculadas a una institución o sin contar con licenciatura, desarrollan labores de enseñanza en sus territorios.

La inscripción se realiza a través del portal www.alcaldiascol.com, donde cada aspirante deberá registrar sus datos y seleccionar la universidad de interés. Una vez completada la documentación y realizada la entrevista de admisión, la respuesta se entregará en un plazo aproximado de 24 horas y se asignará por orden de llegada.

Los requisitos varían según el nivel de formación. Para programas de maestría se exige diploma y certificación de notas del pregrado. En el caso de doctorado, se requiere título de maestría convalidable en Colombia y una carta de motivación, además de los documentos de identificación y soportes académicos.

En total, se disponen 70 becas para maestrías y 30 para doctorados. Entre la oferta académica se encuentran programas como la Maestría en Tecnología Educativa y el Doctorado en Tecnología Educativa en la Universidad UDAVINCI, así como el Máster en Pedagogía Montessori, el Máster en Acoso Escolar y Mediación y el Máster en Dificultades de Aprendizaje y Trastornos del Lenguaje en la Universidad eCampus.

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Las clases comenzarán entre mayo y junio, dependiendo de la institución, y tendrán una duración estimada de entre 12 y 15 meses. Los títulos podrán ser convalidables en Colombia, trámite que deberá realizar cada estudiante de manera individual ante el Ministerio de Educación.

“No se trata solo de abrir cupos de becas, sino de ayudar a que cada interesado revise si el programa que escogió realmente conversa con su trayectoria, su contexto y el impacto que quiere generar en su comunidad”, señaló Fuentes.

Finalmente, la asignación de las becas tendrá en cuenta tanto el orden de inscripción como la evaluación del perfil académico y el potencial de impacto territorial de cada postulante. El proceso está abierto a participantes de todo el país.