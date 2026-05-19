Cómo inscribirse en Ser Profe 2026: Así puede ver si hay convocatoria para docentes provisionales

La Secretaría de Educación de Bogotá le brinda la oportunidad a aquellos docentes que se encuentren interesados en ubicarse en alguno de los colegios públicos que existen alrededor de la capital. Esto gracias al programa ‘Ser Profe’ que de forma anual les abre la puerta a los profesionales que buscan una vacante en las diferentes instituciones educativas públicas de forma temporal.

De igual forma, para el resto del territorio nacional, el Ministerio de Educación cuenta con la opción de ‘Sistema Maestro’, la plataforma donde el organismo gubernamental publica de forma constante las diferentes vacantes para ejercer la docencia en todo el país.

¿Cómo aplicar a ‘Ser Profe’ en Bogotá en 2026?

De acuerdo a la Secretaría de Educación, esta plataforma se crea con el objetivo de agilizar la selección de docentes temporales y fortalecer la transparencia en la asignación de vacantes. De igual forma, el permitir participar en procesos relacionados en áreas técnicas y proyectos pedagógicos.

Para postularse a las vacantes docentes que hay en Bogotá en los colegios públicos de forma temporal, el interesado deberá:

Ingresar a la página web ‘Ser Profe’ y registrarse

Diligenciar los formularios establecidos por la secretaría de Educación de Bogotá: Académicos, laborales y personales

Cargar los documentos de forma escaneada.

Las vacantes temporales son publicadas en la plataforma de lunes a viernes entre las 8:00 y 10:00 de la mañana. Además de entre 2:00 y 4:00 de la tarde durante los mismos días.

Vacantes docentes alrededor de Colombia: ‘Sistema Maestro’

Los profesionales en la pedagogía a nivel nacional, que también quieran hacer parte de una institución educativa a nivel público, podrán acceder a vacantes educativas a través de ‘Sistema Maestro’, plataforma diseñada por el Ministerio de Educación. Para participar en dichas convocatorias los interesados deberán:

Registrarse en ‘Sistema Maestro’ (Página web donde se publican las vacantes divididas por departamentos, cargos y municipios).

Adjuntar documentos en PDF requeridos por la plataforma.

Completar perfil educativo como aspirante.

Seleccionar oferta de interés.

Cuando sea cerrada la convocatoria, el sistema realizará una preselección de candidatos. Después de esto, las secretarías de educación encargadas verificarán que el profesional cumpla todos los requisitos establecidos en la vacante antes de avanzar con el nombramiento provisional.

¿Quiénes pueden postularse a las vacantes como maestros provisionales en Colombia para 2026?

Independientemente del programa de interés al cual el docente desee postularse de forma provisional, ya sea ‘Ser Profe’ o ‘Sistema Maestro’. El profesional deberá cumplir una serie de requisitos mínimos para que el registro sea válido y el proceso pueda avanzar sin retrasos y complicaciones. Entre estos requerimientos, se encuentran:

Tener entre 18 y 70 años edad.

Contar con un título académico relacionado con la educación. Si no es así, poseer un título profesional valido para ejercer la docencia. Si este fue entregado en el exterior, debe ser validado por las entidades encargadas.

No estar en ningún proceso de vinculación como docente provisional de forma activa. O en periodo de prueba del mismo, ni en propiedad en las diferentes entidades territoriales.

Si el docente es preseleccionado, será necesario presentar la certificación de consulta en el REDAM (Registro de Deudores Alimentarios Morosos), esto según la Ley 2097 de 2021.

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