Los "outsiders" de 2026: ¿Qué candidatos presidenciales no vienen de partidos tradicionales?

Varios de los candidatos que están en las elecciones presidenciales para este 2026 son de algunos partidos políticos reconocidos, otros son de partidos que no son tradicionales. Le contamos más detalles para que pueda tener en cuenta a la hora de decidir su voto en las urnas.

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¿Qué son los “outsiders”?

Un outsider es un término en inglés que se utiliza para describir a alguien que no pertenece a un grupo, en el caso de la política, se refiere a un candidato que no tiene una carrera política tradicional o no pertenece a los partidos políticos ya reconocidos. Suelen irrumpir en las elecciones aprovechando el descontento de la ciudadanía con el sistema.

Partidos políticos a los que pertenecen los candidatos:

Según el orden de ubicación en el tarjetón para las elecciones presidenciales de este domingo 31 de mayo, estos son los partidos políticos a los que pertenece cada candidato:

Iván Cepeda: Pacto Histórico

Pacto Histórico Claudia López: movimiento ciudadano “Con Claudia, imparables”.

movimiento ciudadano “Con Claudia, imparables”. Santiago Botero: movimiento ciudadano independiente “Romper el Sistema”.

movimiento ciudadano independiente “Romper el Sistema”. Abelardo de la Espriella: movimiento independiente de extrema derecha Defensores de la Patria.

movimiento independiente de extrema derecha Defensores de la Patria. Mauricio Cárdenas: movimiento ciudadano “Avanza Colombia”.

movimiento ciudadano “Avanza Colombia”. Miguel Uribe Londoño: Partido Demócrata Colombiano

Partido Demócrata Colombiano Sondra Macollins: movimiento de firmas independientes “Campaña Sondra Macollins 2026”.

movimiento de firmas independientes “Campaña Sondra Macollins 2026”. Roy Barreras: Partido La Fuerza de la Paz.

Partido La Fuerza de la Paz. Gustavo Matamoros : Partido Ecologista Colombiano

: Partido Ecologista Colombiano Paloma Valencia: Centro Democrático

Centro Democrático Sergio Fajardo: Partido Dignidad y Compromiso.

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Lo que dicen las encuestas:

Varias firmas encuestadoras han dado un indicio de los posibles resultados que se podrán ver en los próximos días, entre ellos, podemos encontrar los siguientes datos, basándonos en los tres candidatos que lideran cada encuesta:

Guarumo & Ecoanalítica (medición hecha del 11 al 19 de mayo)

Iván Cepeda lidera la intención de voto con el 37,1 %

lidera la intención de voto con el 37,1 % Abelardo de la Espriella le sigue con el 27,5 %

le sigue con el 27,5 % Paloma Valencia se queda con el 21,7%

INVAMER (medición hecha del 13 al 20 de mayo)

Iván Cepeda obtiene 44,6 %

obtiene 44,6 % Abelardo De La Espriella avanza con el 31,6 %,

avanza con el 31,6 %, Paloma Valencia quedaría con el 14%

Atlas Intel (medición hecha del 18 al 21 de mayo)

Después de la polémica por las investigaciones que está llevando a cabo el Consejo Nacional Electoral (CNE) por irregularidades técnicas, la firma brasileña consultada por Revista Semana publicó su última medición días antes del inicio de las votaciones.

Iván Cepeda marca 37,7 %,

marca 37,7 %, Abelardo De la Espriella llega al 36,3 %

llega al 36,3 % Paloma Valencia obtiene el 13.9%

Centro Nacional de Consultoría - CNC (medición hecha del 16 al 22 de mayo)

Iván Cepeda encabeza con el 33,4%

encabeza con el 33,4% Abelardo de la Espriella sigue con el 30,9%

sigue con el 30,9% Paloma Valencia termina tercera con el 12,6%

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