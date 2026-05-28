La cantautora y actriz mexicana Belinda se encuentra de visita en Colombia. ¿Qué la trae al país?

La cantautora y actriz mexicana Belinda se encuentra de visita en Colombia grabando una nueva serie en Bogotá.

La estrella del pop realizó una serie de publicaciones en sus historias de Instagram, entre las que se ve una foto de un retrato hecho a lápiz y en la que agradece a sus fanáticos por el regalo.

Lea también: La precuela de la franquicia de ‘Rambo’ de Sylvester Stallone confirma su fecha de estreno para 2027

En un set con espejos, candelabros y sillas de la época victoriana con varias cámaras y luces, junto al director de fotografía y al operador de cámara Sergio Tigre Ortiz.

También en otro set de grabación, ubicado en un campo abierto, en unas carpas, con el actor español Miguel Ángel Silvestre, tocando una guitarra acústica, sentado sobre un bloque de heno.

Le puede interesar: Un hombre es condenado a prisión por planear un ataque contra un concierto de Taylor Swift en Viena

Además, se le vio interpretando su éxito “Luz sin gravedad” en el segundo piso del bar ‘Sala de Despecho’, ubicado en el Parque de la 93.

Belinda se encuentra en Bogotá grabando la serie ‘Carlota’, en la que interpreta a Carlota de México, la primera emperatriz del país centroamericano.