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29 may 2026 Actualizado 18:19

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La cantautora y actriz mexicana Belinda se encuentra de visita en Colombia. ¿Qué la trae al país?

Belinda se encuentra grabando su nueva serie ‘Carlota’ y aprovechó para salir a cantar en un reconocido bar de Bogotá.

Belinda during Billboard Latin Music Week at the Fillmore Miami Beach on October 15, 2024 in Miami Beach, Florida. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images)

Belinda during Billboard Latin Music Week at the Fillmore Miami Beach on October 15, 2024 in Miami Beach, Florida. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images) / Christopher Polk

Belinda during Billboard Latin Music Week at the Fillmore Miami Beach on October 15, 2024 in Miami Beach, Florida. (Photo by Christopher Polk/Billboard via Getty Images)

Matheo

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La cantautora y actriz mexicana Belinda se encuentra de visita en Colombia grabando una nueva serie en Bogotá.

La estrella del pop realizó una serie de publicaciones en sus historias de Instagram, entre las que se ve una foto de un retrato hecho a lápiz y en la que agradece a sus fanáticos por el regalo.

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En un set con espejos, candelabros y sillas de la época victoriana con varias cámaras y luces, junto al director de fotografía y al operador de cámara Sergio Tigre Ortiz.

También en otro set de grabación, ubicado en un campo abierto, en unas carpas, con el actor español Miguel Ángel Silvestre, tocando una guitarra acústica, sentado sobre un bloque de heno.

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Además, se le vio interpretando su éxito “Luz sin gravedad” en el segundo piso del bar ‘Sala de Despecho’, ubicado en el Parque de la 93.

Belinda se encuentra en Bogotá grabando la serie ‘Carlota’, en la que interpreta a Carlota de México, la primera emperatriz del país centroamericano.

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