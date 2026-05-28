Un hombre es condenado a prisión por planear un ataque contra un concierto de Taylor Swift en Viena

LONDON, ENGLAND - AUGUST 15: (EDITORIAL USE ONLY. NO STANDALONE PUBLICATION USE (NO SPECIAL INTEREST OR SINGLE ARTIST PUBLICATION USE; NO BOOK USE)) Taylor Swift performs onstage during "Taylor Swift | The Eras Tour" at Wembley Stadium on August 15, 2024 in London, England. (Photo by Gareth Cattermole/TAS24/Getty Images for TAS Rights Management ) / Gareth Cattermole/TAS24

Un hombre acusado de planear un atentado contra el concierto de Taylor Swift en Viena, Austria, en 2024 fue condenado este jueves a 15 años de prisión.

El joven de 21 años, un ciudadano austriaco conocido como Beran A., fue declarado culpable de planear un atentado yihadista.

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En abril, el hombre se declaró culpable al inicio del juicio.

Se le imputaban cargos que incluían delitos terroristas y el pertenecer a una organización terrorista, ya que se le acusaba de jurar lealtad al grupo Estado Islámico.

Al parecer, planeaba atacar a los aficionados del Swift con cuchillos y explosivos caseros en el estadio Ernst Happel y se encuentra bajo custodia desde agosto de 2024.

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Miles de fanáticos de Swift habían viajado a Austria para asistir a tres conciertos programados como parte de su gira ‘Eras Tour’ en agosto de 2024.

Los conciertos fueron cancelados tras descubrirse el complot terrorista.