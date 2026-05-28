La precuela de la franquicia de ‘Rambo’ de Sylvester Stallone confirma su fecha de estreno para 2027

Este jueves se reveló que la precuela de la franquicia de acción ‘Rambo’ se estrenará en cines en 2027.

‘John Rambo’ narra los orígenes del personaje, antes de los acontecimientos de ‘Rambo: Primera sangre’ de 1982.

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Las secuelas incluyen ‘Rambo II’ de 1985, ‘Rambo III’ de 1988, ‘Rambo’ de 2008 y ‘Rambo: Last Blood’ de 2019.

La serie gira en torno a un veterano de las Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, cuya experiencia en la Guerra de Vietnam lo traumatizó, pero también le otorgó habilidades militares superiores.

Las cuales utiliza para combatir a policías corruptos, tropas enemigas y cárteles de la droga.

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Noah Centineo, recordado por su participación en la serie ‘A todos los chicos de los que me enamoré’, interpretará al personaje de Stallone y compartirá pantalla con David Harbour, más conocido por ‘Stranger Things’, como el Mayor Trautman, además de James Franco, de la trilogía de Sam Raimi de ‘Spider-Man’, en un papel aún por determinar.

Su estreno está programado para el 4 de junio de 2027.