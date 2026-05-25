“No hubo sanción para ninguna encuestadora; todas podían publicar hasta el domingo”: Presidente CNE
El magistrado Cristian Quiroz habló en 6AM W de Caracol Radio sobre las discusiones surgidas en torno a la publicación de encuestas.
El presidente del Consejo Nacional Electoral, el magistrado Cristian Quiroz, estuvo en 6AM W hablando con Julio Sánchez Cristo sobre el debate surgido en la corporación en cuanto al método de las firmas encuestadoras como Atlas Intel.
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David Otero
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