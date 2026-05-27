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¿Cómo está hoy el caso de Rodríguez Zapatero en España? Abogado explicó situación del expresidente

Javier Gómez Bermúdez fue presidente de la Sala Penal de la Audiencia Nacional, la misma corporación que recientemente tuvo a su cargo la primera imputación en democracia de un expresidente del Gobierno español.

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Para explicar la situación actual de José Luis Rodríguez Zapatero y lo que sigue para el exmandatario, en medio del caso Plus Ultra, Gómez Bermúdez, abogado del bufete Ramón y Cajal, habló con Julio Sánchez Cristo en 6AM W de Caracol Radio.

¿Cómo va hoy el caso de José Luis Rodríguez Zapatero?

Según el abogado Javier Gómez Bermúdez, el proceso que involucra al expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero se encuentra en una fase de “investigación judicial”, en la que se siguen indicios, más que pruebas.

“Lo que sí es cierto es que los indicios son bastante sólidos. Cualquier otro ciudadano contra el que hubiera esos indicios habría sido investigado. No hay ninguna razón para que a cualquier español o no español se le investigue con esos indicios y no se investigue al expresidente Zapatero”, señaló.

En desarrollo.

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