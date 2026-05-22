Histórico: más de 9.600 testigos electorales se acreditaron para las elecciones en el exterior

Habrán más de 9.600 testigos electorales en el exterior. / Foto: Suministrada

Tras haberse culminado el plazo para la postulación de actores electorales en el exterior, el Consejo Nacional Electoral (CNE) informó que un total de 25.062 personas fueron acreditadas para acompañar y vigilar los sufragios internacionales, que tendrán inicio el próximo 25 de mayo y finalizarán el 31 de mayo.

De esta cifra, 9.624 ciudadanos fueron acreditados como testigos electorales, quienes tendrán la responsabilidad de supervisar las 3.670 mesas de votación ubicadas en 67 sedes diplomáticas alrededor del mundo.

Además, 1.167 auditores de sistemas fueron registrados para verificar y dar seguimiento a los procesos tecnológicos y a las plataformas utilizadas durante la contienda, asegurando la integridad de la información electoral.

Por otro lado, 14.271 observadores nacionales e internacionales estarán presentes en el país, con el objetivo de monitorear la jornada y presentar recomendaciones que fortalezcan la transparencia y la democracia en Colombia.

José Antonio Parra Fandiño, director de Vigilancia e Inspección Electoral del CNE, destacó que estos actores electorales tienen la responsabilidad de garantizar la legitimidad de las elecciones y recordó la importancia de continuar con la postulación de testigos de mesa dentro del territorio nacional.

“Hacemos un llamado a las 12 organizaciones políticas que inscribieron candidatos a la Presidencia de la República para que sigan postulando a sus testigos de mesa en Colombia. Tenemos hasta el domingo 24 de mayo, a las 11:59 p.m., para realizar dicha postulación”, explicó.

Cabe recalcar que, según el CNE, esta será la jornada electoral con mayor presencia de misiones de observación internacional en la historia reciente de Colombia.