Organismos internacionales rechazan deterioro de la violencia en Catatumbo, Norte de Santander

Bogotá

La Misión de Apoyo al Proceso de Paz en Colombia de la Organización de los Estados Americanos (MAPP/OEA), la Misión de Verificación de las Naciones Unidas en Colombia y la Conferencia Episcopal de Colombia, expresaron su preocupación por el grave deterioro de la situación de seguridad en la región del Catatumbo en Norte de Santander.

La confrontación entre grupos armados como el Frente 33 de las disidencias de alias ‘Calarcá’ y el ELN ha generado amenazas, estigmatización y ataques directos contra la población civil, liderazgos sociales, dignatarios de juntas de acción comunal, organizaciones y autoridades locales, con consecuencias humanitarias inaceptables.

“Rechazamos de manera contundente toda acción que involucre, afecte o ponga en riesgo a la población civil en el marco de la violencia que se vive en la región. Reiteramos el llamado a todos los grupos armados ilegales a cumplir de manera irrestricta e incondicional las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH). La protección y el respeto absoluto a la población civil no está sujeta a interpretación ni a cumplimiento discrecional”.

Estas entidades hacen un llamado al Estado colombiano para que garantice la protección integral de la población civil que es la afectada directa por el conflicto armado.

La MAPP/OEA, la Misión de Verificación de Naciones Unidas en Colombia y la Conferencia Episcopal de Colombia reiteran su compromiso en el acompañamiento a todas las víctimas y comunidades afectadas, así como con la promoción de una paz completa, sostenible y duradera en el país.