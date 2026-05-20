Alerta Temprana advertía riesgo en la zona donde ocurrió una masacre en Norte de Santander

Norte de Santander.

La Defensoría del Pueblo se pronunció sobre la masacre registrada en zona rural del municipio de Ábrego, Norte de Santander, donde fueron asesinadas seis personas, entre ellas el líder juvenil Freiman David Velásquez, integrante de procesos sociales del Catatumbo.

La entidad señaló que el hecho ocurrió en un territorio incluido en la Alerta Temprana de Inminencia 006 de 2026, emitida el pasado 5 de marzo, en la que ya se advertía el riesgo por la persistencia de la confrontación armada en esta zona del departamento.

Según el reporte, hombres armados interceptaron una camioneta de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en la vereda Oropoma, sobre la vía que comunica a Ábrego con Ocaña, y dispararon en repetidas ocasiones contra los ocupantes del vehículo.

Entre las víctimas se encuentran Yidy Esmit Velásquez Benitez, Mayra Hernández Ramírez, Iván Stiven Camacho Castillo, Robinson Carvajalino Gómez y Sebastián Murillo Flórez.

En su pronunciamiento, la Defensoría advirtió que este hecho impacta de manera directa a organizaciones sociales y comunitarias del Catatumbo, entre ellas la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (Asuncat) y la Unión Patriótica, a las que pertenecía Velásquez.

La entidad hizo un llamado a la Fiscalía General de la Nación para avanzar en las investigaciones que permitan esclarecer los hechos y establecer responsabilidades, al tiempo que pidió a las autoridades fortalecer las medidas de prevención y protección en la región.