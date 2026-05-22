Así desapareció Yulixa Toloza: Fiscalía

Justicia

“Ella entra caminando al centro estético de la ciudad de Bogotá y después simplemente se pierde”, describió la Fiscalía General de la Nación en medio de la audiencia en la que solicitó que los ciudadanos venezolanos Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira sean enviados a prisión de manera temporal, mientras avanza la investigación por su presunta participación en la desaparición y muerte de Yulixa Toloza.

En ese sentido, la fiscal del caso, Juana Acosta, dijo que Toloza llegó al establecimiento comercial conocido como Beauty Láser en la mañana del miércoles 13 de mayo.

“Ella ingresa efectivamente por sus propios medios y, en horas de la tarde, recibe la visita de sus amigas, quienes están preocupadas por su estado de salud. Cuando tratan de comunicarse con ella, una de ellas solamente lo logra, evidenciando que está en una condición muy deteriorada de salud. Es decir, su señoría, ella entra caminando al centro estético de la ciudad de Bogotá y después simplemente se pierde”, detalló la Fiscalía.La fiscal Acosta señaló que la víctima necesitaba pañales y ropa, además de atención médica, y que en el establecimiento de garaje no se la estaban prestando.

“Cuando regresa, efectivamente Yulixa Toloza ya no está dentro de ese centro médico”, detalló la fiscal.

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El vehículo de placas UCQ 340

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la víctima habría sido transportada en el vehículo de placas UCQ 340, que al parecer estaría relacionado con María Fernanda Delgado y Edison Torres.

“Se evidencia que ella (Yulixa Toloza) sale a rastras, siendo alzada por el señor Edison Torres y el señor Eduardo David Ramos. Ese vehículo emprende tránsito hacia el sur de la ciudad, iniciando su recorrido desde la autopista Sur con dirección al municipio de Soacha”.

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La fiscal Acosta señaló que en ese vehículo se movilizaban María Fernanda Delgado, Edison Torres, el médico anestesiólogo Eduardo David Ramos y Yulixa Toloza. “Se dirigen, y así lo registran diversas celdas celulares, con destino a Anapoima y Apulo”.

Según la fiscal Juana Acosta, el automotor hizo varios recorridos hasta llegar a una vivienda relacionada con una mujer identificada como Yaneth Guerrero.

“Dentro del vehículo se efectúan una serie de movimientos, los cuales indican que se encuentra en la casa de la señora Yaneth Guerrero”, sostuvo la funcionaria.

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Se habrían pagado 800 mil pesos para retirar el carro de Cúcuta

La investigación indica que posteriormente Delgado habría contactado a su tío, Jesús Alberto Hernández Morales, y a Kelvis Daniel Sequeira Delgado para que viajaran desde Venezuela hasta Norte de Santander con el propósito de recoger el carro y trasladarlo. La mujer, al parecer, les manifestó que planeaba mudarse a territorio venezolano.

La fiscal también narró que se pagaron 800 mil pesos para esa labor.

La investigación de la Fiscalía advierte que que ambos hombres se desplazaron hasta el municipio de Los Patios para reclamar el vehículo y que, presuntamente, Hernández recibió dinero para adelantar esa gestión.

“Estos sujetos (los capturados) sostienen conversaciones con el esposo de la propietaria del vehículo, las cuales son entregadas por estos señores”, indicó la fiscal, quien agregó que el automóvil contenía elementos relevantes para ubicar el cuerpo de la víctima y avanzar en la investigación.