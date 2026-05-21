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21 may 2026 Actualizado 11:47

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Cúcuta

MinInterior condenó la masacre sobre la vía Ábrego - Ocaña donde fue asesinado Freiman Velásquez

Según las autoridades, esta acción terrorista fue perpetrada por el ELN.

Ministerio del Interior de Colombia. Foto: MinInterior

Ministerio del Interior de Colombia. Foto: MinInterior

Ministerio del Interior de Colombia. Foto: MinInterior
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Catatumbo

Siguen las reacciones por la masacre del ELN en la vía Ábrego - Ocaña, donde fue asesinado un líder social campesino. El Ministerio del Interior a través de su Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos condenó el ataque ocurrido en la vereda Oropoma.

En este hecho de sangre fueron asesinados:

  • Freiman David Velásquez, líder social campesino de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT).
  • Robinson Carvajalino, escolta de la UNP.
  • Sebastián Murillo, escolta de la UNP.
  • Yidy Esmit Velásquez Benitez.
  • Mayra Hernández Ramírez.
  • Iván Stiven Camacho Castillo.

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“El asesinato de Freiman y las personas que se movilizaban junto a él constituye un ataque contra los procesos campesinos y organizativos en el Catatumbo, una región de vital importancia en la construcción de paz, que hoy sufre una lamentable y sistemática situación de violencia y estigmatización”, se puede leer en un comunicado publicado por esta cartera.

Celeridad en las investigaciones

A través de este comunicado se insta “de manera urgente a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Unidad de Protección y a las demás autoridades competentes de orden nacional y territorial para que adelanten las investigaciones pertinentes para la identificación y judicialización de los responsables de este crimen”.

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Además, desde el Ministerio del Interior piden la “implementación de las medidas necesarias para el restablecimiento de los derechos y la salvaguarda de los procesos organizativos del campesinado en la región”.

También se hace un “llamado a los actores armados ilegales que operan en la zona para que respeten la vida y la integridad de quienes defienden los derechos humanos de sus comunidades”.

Jenny Márquez

Jenny Márquez

Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...

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