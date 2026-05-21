MinInterior condenó la masacre sobre la vía Ábrego - Ocaña donde fue asesinado Freiman Velásquez

Catatumbo

Siguen las reacciones por la masacre del ELN en la vía Ábrego - Ocaña, donde fue asesinado un líder social campesino. El Ministerio del Interior a través de su Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos condenó el ataque ocurrido en la vereda Oropoma.

En este hecho de sangre fueron asesinados:

Freiman David Velásquez , líder social campesino de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT).

, líder social campesino de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT). Robinson Carvajalino, escolta de la UNP.

Sebastián Murillo, escolta de la UNP.

Yidy Esmit Velásquez Benitez.

Mayra Hernández Ramírez.

Iván Stiven Camacho Castillo.

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“El asesinato de Freiman y las personas que se movilizaban junto a él constituye un ataque contra los procesos campesinos y organizativos en el Catatumbo, una región de vital importancia en la construcción de paz, que hoy sufre una lamentable y sistemática situación de violencia y estigmatización”, se puede leer en un comunicado publicado por esta cartera.

Celeridad en las investigaciones

A través de este comunicado se insta “de manera urgente a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Unidad de Protección y a las demás autoridades competentes de orden nacional y territorial para que adelanten las investigaciones pertinentes para la identificación y judicialización de los responsables de este crimen”.

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Además, desde el Ministerio del Interior piden la “implementación de las medidas necesarias para el restablecimiento de los derechos y la salvaguarda de los procesos organizativos del campesinado en la región”.

También se hace un “llamado a los actores armados ilegales que operan en la zona para que respeten la vida y la integridad de quienes defienden los derechos humanos de sus comunidades”.