MinInterior condenó la masacre sobre la vía Ábrego - Ocaña donde fue asesinado Freiman Velásquez
Según las autoridades, esta acción terrorista fue perpetrada por el ELN.
Catatumbo
Siguen las reacciones por la masacre del ELN en la vía Ábrego - Ocaña, donde fue asesinado un líder social campesino. El Ministerio del Interior a través de su Viceministerio para el Diálogo Social y los Derechos Humanos condenó el ataque ocurrido en la vereda Oropoma.
En este hecho de sangre fueron asesinados:
- Freiman David Velásquez, líder social campesino de la Asociación por la Unidad Campesina del Catatumbo (ASUNCAT).
- Robinson Carvajalino, escolta de la UNP.
- Sebastián Murillo, escolta de la UNP.
- Yidy Esmit Velásquez Benitez.
- Mayra Hernández Ramírez.
- Iván Stiven Camacho Castillo.
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“El asesinato de Freiman y las personas que se movilizaban junto a él constituye un ataque contra los procesos campesinos y organizativos en el Catatumbo, una región de vital importancia en la construcción de paz, que hoy sufre una lamentable y sistemática situación de violencia y estigmatización”, se puede leer en un comunicado publicado por esta cartera.
Celeridad en las investigaciones
A través de este comunicado se insta “de manera urgente a la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, la Unidad de Protección y a las demás autoridades competentes de orden nacional y territorial para que adelanten las investigaciones pertinentes para la identificación y judicialización de los responsables de este crimen”.
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Además, desde el Ministerio del Interior piden la “implementación de las medidas necesarias para el restablecimiento de los derechos y la salvaguarda de los procesos organizativos del campesinado en la región”.
También se hace un “llamado a los actores armados ilegales que operan en la zona para que respeten la vida y la integridad de quienes defienden los derechos humanos de sus comunidades”.
Jenny Márquez
Comunicadora Social, egresada de la Universidad Francisco de Paula Santander. Con experiencia en el...