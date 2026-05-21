Catatumbo pide respeto por los procesos humanitarios construidos desde el territorio

Norte de Santander.

La Mesa Humanitaria y de Construcción de Paz del Catatumbo lanzó un nuevo pronunciamiento público en el que pidió que los esfuerzos de diálogo humanitario para enfrentar la crisis que atraviesa la región reconozcan y respeten las propuestas construidas durante años por organizaciones sociales, comunidades y procesos territoriales.

En el comunicado, la organización aseguró que desde 2025 ha promovido mecanismos de facilitación, intermediación y diálogo con entidades como la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, el Gobierno Nacional, la Gobernación de Norte de Santander y distintos espacios humanitarios, con el propósito de disminuir las afectaciones derivadas del conflicto armado y avanzar en garantías para la población civil.

Aunque valoró los recientes gestos y expresiones de voluntad manifestados por actores armados, la Mesa Humanitaria advirtió sobre los riesgos de que eventuales escenarios de diálogo desconozcan el carácter territorial, comunitario y humanitario de las propuestas que han surgido desde el Catatumbo.

Según señaló, cualquier mecanismo de acercamiento debe preservar principios de neutralidad, imparcialidad y legitimidad territorial, además de mantener a las comunidades afectadas en el centro de las decisiones.

La organización también manifestó preocupación por una posible instrumentalización o politización de los mecanismos humanitarios, especialmente en medio del actual contexto regional y electoral.

En ese sentido, indicó que los procesos construidos desde el territorio no deben ser reemplazados ni utilizados para fines distintos a los planteados originalmente por las comunidades y organizaciones sociales.

Por ello, insistió en que las iniciativas de diálogo regional humanitario, facilitación e intermediación promovidas desde el Catatumbo deben ser reconocidas como la base de cualquier avance en la búsqueda de alivios humanitarios.

Asimismo, pidió que la Oficina del Consejero Comisionado de Paz, las delegaciones del Gobierno Nacional, la Gobernación de Norte de Santander y demás autoridades mantengan espacios de construcción conjunta con los procesos humanitarios que han liderado estas propuestas desde su origen.

El pronunciamiento concluye con un mensaje de solidaridad hacia las familias y comunidades afectadas por los recientes hechos de violencia registrados en distintos puntos de la subregión, entre ellos la vía Ábrego-Ocaña y zonas rurales de Tibú, reiterando la necesidad de adoptar medidas urgentes de protección y alivio humanitario para la población civil.Principio del formulario

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