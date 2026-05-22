Hallaron cabello, células, sangre y huellas de Yulixa Toloza en carro encontrado en Cúcuta
La Fiscalía reveló que los ciudadanos venezolanos Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, al parecer, pretendían destruir el carro, considerado una prueba clave dentro de la investigación.
La fiscal Juana Acosta reveló que en el vehículo de placas UCQ-340 en el que presuntamente fue trasladada Yulixa Toloza, los investigadores hallaron células epiteliales (cabello), huellas, células de piel, sangre y una sim card, que pertenecía a la víctima.
También reveló que los ciudadanos venezolanos Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, al parecer, pretendían destruir el carro, considerado una prueba clave dentro de la investigación.
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Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...