Hallaron cabello, células, sangre y huellas de Yulixa Toloza en carro encontrado en Cúcuta

Yulixa Toloza y vehículo en el que habría sido transportada. Fotos: Suministradas

La fiscal Juana Acosta reveló que en el vehículo de placas UCQ-340 en el que presuntamente fue trasladada Yulixa Toloza, los investigadores hallaron células epiteliales (cabello), huellas, células de piel, sangre y una sim card, que pertenecía a la víctima.

También reveló que los ciudadanos venezolanos Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, al parecer, pretendían destruir el carro, considerado una prueba clave dentro de la investigación.

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