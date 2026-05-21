Condenan a policía que fue sorprendido en un baño teniendo relaciones sexuales con una detenida

Fue condenado a seis meses de prisión un patrullero de la Policía que apartó sin justificación a dos mujeres privadas de la libertad de sus celdas en Ipiales y posteriormente fue sorprendido en un baño teniendo relaciones sexuales con una de ellas mientras cumplía funciones de custodia.

Según la Fiscalía Penal Militar y Policial, los hechos ocurrieron el pasado 9 de abril en el Centro de Retención Transitorio del municipio, cuando el uniformado, adscrito al Departamento de Policía Nariño, retiró a las dos detenidas sin aplicar medidas de seguridad ni justificar el procedimiento.

El patrullero fue encontrado semidesnudo en un baño contiguo junto a una de las mujeres privadas de la libertad, por lo que fue capturado en flagrancia por el presunto delito de abandono del puesto.

El uniformado aceptó cargos ante un juez de control de garantías y posteriormente un juzgado penal militar profirió sentencia condenatoria de seis meses de prisión. La decisión quedó en firme.