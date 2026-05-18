ELN se pronuncia tras llamado a buscar salida al conflicto en el Catatumbo

Norte de Santander.

En medio de la crisis humanitaria que continúa golpeando al Catatumbo, el Frente de Guerra Nororiental del Ejército de Liberación Nacional (ELN) se pronunció públicamente luego del reciente llamado realizado por el gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, para que los grupos armados ilegales busquen mecanismos que permitan disminuir la confrontación en la región.

El comunicado aparece cuando se completan 16 meses de enfrentamientos entre el ELN y la disidencia del Frente 33 de las Farc, conflicto que desde enero del año pasado ha dejado desplazamientos masivos, confinamientos, homicidios y temor constante entre las comunidades rurales de varios municipios del Catatumbo.

En el documento, la guerrilla aseguró que en las últimas semanas se ha intensificado la ofensiva militar en la región y en la zona de frontera, señalando supuestas acciones conjuntas entre las Fuerzas Militares y el Frente 33. Además, sostuvo que los operativos desarrollados en áreas rurales estarían generando afectaciones sobre la población civil.

La estructura armada también se refirió a hechos ocurridos recientemente en territorio venezolano, específicamente en el municipio Jesús María Semprún, en el estado Zulia, donde denunciaron la muerte de cinco civiles durante operaciones armadas adelantadas en la frontera.

Dentro del pronunciamiento, el ELN pidió la intervención y acompañamiento de entidades como la Defensoría del Pueblo, organismos internacionales de derechos humanos y la Gobernación de Norte de Santander, con el propósito de promover mecanismos humanitarios para las comunidades afectadas por el conflicto.

El mensaje fue interpretado por distintos sectores como una respuesta al llamado institucional y humanitario que en los últimos días han venido impulsando autoridades regionales, líderes sociales y representantes de la Iglesia Católica, quienes han insistido en la necesidad de abrir espacios de diálogo que permitan reducir la violencia y aliviar la situación que enfrentan miles de familias campesinas en el Catatumbo.