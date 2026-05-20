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20 may 2026 Actualizado 14:47

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Gobernación pidió abrir diálogo territorial luego de masacre de líderes sociales en el Catatumbo

El gobierno departamental llamó a frenar la violencia en Norte de Santander.

Gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. Foto | Federación Nacional de Departamentos

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Ana María Rueda.

Cúcuta
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Norte de Santander.

La Gobernación de Norte de Santander rechazó públicamente el asesinato de seis personas ocurrido en la vía entre Ábrego y Ocaña, y pidió avanzar en un diálogo territorial que permita detener la violencia que afecta al Catatumbo.

A través de un comunicado, la administración departamental manifestó su “más profundo dolor, indignación y rechazo absoluto” por el crimen ocurrido este 19 de mayo en zona rural de Ábrego, donde fueron asesinados líderes sociales, integrantes de procesos campesinos y dos miembros de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

En el pronunciamiento, el gobierno departamental aseguró que Norte de Santander “anhela la paz” e insistió en la necesidad de generar acciones urgentes para detener el derramamiento de sangre en la región.

“La Gobernación de Norte de Santander hace un llamado urgente al respeto por la vida y el DIH, a que se abran todas las posibilidades de un diálogo territorial que nos permia de una vez por todas detener el derramamiento de sangre y violencia que azota nuestro territorio”, señaló el comunicado.

Asimismo, la administración expresó solidaridad con las familias de las víctimas, la organización Asuncat y la UNP, reiterando su respaldo a los liderazgos sociales y a las comunidades afectadas por la crisis de orden público en el Catatumbo.

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