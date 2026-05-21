Paloma Valencia, Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda harán cierres de campaña en Barranquilla

Los cierres de campaña de los principales aspirantes a la Presidencia de la República han vuelto a poner a Barranquilla y al Atlántico en el centro de la disputa electoral nacional.

Paloma Valencia estará el viernes en la Plaza de la Paz, Abelardo de la Espriella realizará su cierre de campaña el sábado en la explanada del Pabellón de Cristal del Malecón e Iván Cepeda el domingo en el par vial de la calle 50.

El académico y politólogo de la Universidad Libre, Alejandro Blanco, señaló que el Atlántico representa un botín electoral atractivo para cualquier aspirante a la Casa de Nariño.

“El Atlántico tiene un peso electoral fuerte. Para las elecciones legislativas de marzo del presente año, el departamento tenía más de 2,1 millones de ciudadanos habilitados para votar. Esto lo convierte en un territorio atractivo para cualquier candidatura”, explicó.

Agregó que “quien logre conquistar en términos generales el Atlántico ya tiene un paso importante hacia otros departamentos. Barranquilla y el Atlántico son claves para entender el mapa electoral nacional”, al tiempo que destacó la influencia de las casas políticas tradicionales con alta capacidad de movilización.

Finalmente, el experto recordó que otro factor determinante es la presencia de estructuras políticas locales consolidadas, las cuales influyen directamente en la organización y el impacto de los eventos de cierre de campaña en la región.