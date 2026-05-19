Paloma Valencia se reunió con congresistas liberales para ratificar su apoyo para la Presidencia

La senadora y candidata presidencial Paloma Valencia agradeció este martes el respaldo del Partido Liberal, luego de sostener una nueva reunión con al menos 43 congresistas liberales, en la casa del expresidente César Gaviria, director de esa colectividad.

El encuentro se dio en la recta final de la campaña, y cuando está terminando de sumar el respaldo de varios partidos. En la mañana de este martes hizo su adhesión el partido MIRA.

“Gracias al Partido Liberal por su apoyo. Llega en un momento crucial de la historia, donde tenemos que defender la obra más importante, que es la Constitución del 91”, dijo Valencia.

Y aseguró que uno de los puntos que acordaron fue la defensa de la Constitución de 1991: “Siguiendo el libreto chavista, estamos a punto de ver cómo destruyen la institucionalidad que se construyó con tanto esfuerzo, contar con el partido que promovió esta Constitución y que ha defendido la institucionalidad nos llena de fuerza”.

Valencia aseguró que la alianza buscará defender la democracia: “Aquí estaremos en la defensa de la institucionalidad, de la democracia y de los colombianos, porque Colombia puede ser una Colombia grande, donde cabemos todos en la diferencia, donde logramos sumar seguridad, salud y oportunidades para todos los colombianos”, señaló.