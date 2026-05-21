Triple A pide respetar horarios de recolección para evitar focos de basura en Barranquilla

La empresa Triple A advirtió sobre las afectaciones que está generando la disposición de basura fuera de los horarios establecidos de recolección en Barranquilla y varios municipios del Atlántico, entre ellos Puerto Colombia, Galapa, Tubará, Ponedera y Sabanalarga.

Según la compañía, diariamente se recogen más de 1.700 toneladas de residuos sólidos en su área de cobertura, por lo que el cumplimiento de las frecuencias y horarios resulta clave para evitar acumulación de desechos en calles y espacios públicos.

La gerente de Aseo de Triple A, Zandra Mantilla, explicó que “las bolsas permanecen más tiempo en la calle, se rompen por acción de animales, generan malos olores frente a las viviendas y favorecen la presencia de moscas y roedores que pueden afectar la salud de quienes viven en el sector”.

No entregar residuos a personas no autorizadas

La empresa también alertó que los residuos dejados en momentos no autorizados pueden terminar obstruyendo drenajes y alcantarillas, especialmente en temporadas de lluvias, aumentando el riesgo de taponamientos y afectaciones en distintos sectores.

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Triple A insistió además en no entregar residuos a personas no autorizadas, debido a que, según indicó, muchos de estos terminan abandonados en arroyos, lotes baldíos y zonas públicas.

La compañía recordó que los residuos voluminosos como muebles, colchones, podas y escombros deben ser recogidos mediante un servicio especial, habilitado a través de la línea 116 y el WhatsApp 3169006116.

Los usuarios pueden consultar los horarios y rutas de recolección en el portal oficial de Triple A.