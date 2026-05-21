Triple A pide respetar horarios de recolección para evitar focos de basura en Barranquilla
Diariamente se recogen más de 1.700 toneladas de residuos sólidos en su área de cobertura
La empresa Triple A advirtió sobre las afectaciones que está generando la disposición de basura fuera de los horarios establecidos de recolección en Barranquilla y varios municipios del Atlántico, entre ellos Puerto Colombia, Galapa, Tubará, Ponedera y Sabanalarga.
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Según la compañía, diariamente se recogen más de 1.700 toneladas de residuos sólidos en su área de cobertura, por lo que el cumplimiento de las frecuencias y horarios resulta clave para evitar acumulación de desechos en calles y espacios públicos.
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La gerente de Aseo de Triple A, Zandra Mantilla, explicó que “las bolsas permanecen más tiempo en la calle, se rompen por acción de animales, generan malos olores frente a las viviendas y favorecen la presencia de moscas y roedores que pueden afectar la salud de quienes viven en el sector”.
No entregar residuos a personas no autorizadas
La empresa también alertó que los residuos dejados en momentos no autorizados pueden terminar obstruyendo drenajes y alcantarillas, especialmente en temporadas de lluvias, aumentando el riesgo de taponamientos y afectaciones en distintos sectores.
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Triple A insistió además en no entregar residuos a personas no autorizadas, debido a que, según indicó, muchos de estos terminan abandonados en arroyos, lotes baldíos y zonas públicas.
La compañía recordó que los residuos voluminosos como muebles, colchones, podas y escombros deben ser recogidos mediante un servicio especial, habilitado a través de la línea 116 y el WhatsApp 3169006116.
Los usuarios pueden consultar los horarios y rutas de recolección en el portal oficial de Triple A.
Jesús Uribe
Comunicador social y periodista, egresado de la Universidad Autónoma del Caribe, narrador de fútbol....