Barranquilla subsidiará el 100% del transporte para población con discapacidad

Barranquilla se convirtió en la primera ciudad de Colombia en asumir el costo total del transporte público para personas con discapacidad con alta dependencia de cuidado y sus cuidadores. La iniciativa fue presentada oficialmente por el alcalde Alejandro Char, quien destacó que el programa busca eliminar barreras de movilidad y garantizar el acceso a servicios esenciales como salud, educación, rehabilitación y empleo.

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El nuevo Estímulo Social de Transporte permitirá que los beneficiarios accedan de manera gratuita al sistema de transporte masivo Transmetro y a las rutas del Sistema Integrado de Buses Urbanos (SIBUS), gracias a una inversión distrital que supera los $2.800 millones.

El alcalde destacó además que la estrategia no solo facilita el acceso a citas médicas, terapias, colegios y universidades, sino que también fortalece el acompañamiento a los cuidadores. Según indicó, más de 1.500 de ellos participan actualmente en programas distritales de emprendimiento para impulsar sus ingresos y mejorar su calidad de vida.

La iniciativa fue creada mediante el Acuerdo Distrital No. 0022 de 2025 y contempla hasta 24 pasajes mensuales para las personas con discapacidad y otros 24 para sus cuidadores, cubriendo la totalidad del valor de cada trayecto.

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De acuerdo con cifras oficiales, en Barranquilla residen más de 27.000 personas con discapacidad, muchas de las cuales enfrentan obstáculos para participar plenamente en actividades laborales, educativas y comunitarias. En esta primera etapa, el Distrito proyecta beneficiar a 3.000 personas, priorizando hogares clasificados en los grupos A, B y C del SISBÉN IV.

Requisitos para acceder al subsidio

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Estar registrados en el Registro de Localización y Caracterización de Personas con Discapacidad (RLCPD).

Pertenecer al régimen subsidiado de salud.

Residir en Barranquilla junto con su cuidador.

Estar clasificados en los grupos A, B o C del SISBÉN IV.

No ser beneficiarios de otros subsidios distritales de transporte.

Puntos habilitados para la inscripción

La Alcaldía de Barranquilla habilitó varios puntos para la recepción de documentos y orientación a los usuarios:

Alcaldía Paseo Bolívar: calle 34 No. 43-31, de 8:00 a. m. a 4:00 p. m. en jornada continua.

Centro Llégate Metropolitano: avenida Circunvalar con calle 46 esquina, de lunes a viernes entre 8:00 a. m. y 5:00 p. m.

Alcaldía Riomar: calle 99 No. 53-40, centro comercial Plaza del Parque, local 1, de lunes a viernes entre 8:00 a. m. y 12:00 m. y de 1:00 p. m. a 4:00 p. m.