Desde Popayán Iván Cepeda anunció que tiene pruebas sobre coacción al electorado en el Guaviare

El candidato a la presidencia de la República Iván Cepeda anunció desde Popayán que interpondrá una denuncia ante las autoridades competentes por presunta coacción al electorado que estaría ejerciendo un grupo armado ilegal en el Guaviare.

Cepeda aseguro que cuenta con las pruebas necesarias.

“Hemos recibido información y documentos en los que se señala que un grupo armado, al parecer, una de las disidencias, estaría realizando acciones para presionar y coaccionar al electorado”.

El candidato explicó que no revelará los detalles de la información que tiene en su poder, pero que si la pondrá en conocimiento de las autoridades.

“Voy a entregar tanto audios como imágenes que van a ser muy claras frente a la denuncia que hago”, resaltó.

También dijo que junto a su fórmula vicepresidencial y equipo de campaña rechazan cualquier acto de presión sobre el electorado a favor de un sentido o de otro, “trátese de acciones que van en contra nuestra y de acciones que supuestamente serían favorables”.

Iván Cepeda que se encuentra en la capital del Cauca en el marco de las actividades de cierre de campaña, puntualizó que busca que las autoridades actúen para garantizar la transparencia y la seguridad en las mesas de votación.