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21 may 2026 Actualizado 11:44

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Relevaron a procurador en Cúcuta por apelación en captura de implicados por crimen de Yulixa Toloza

Yulixa Toloza y Procuraduría. Fotos: Redes sociales / (Colprensa - Cristian Bayona)

Yulixa Toloza y Procuraduría. Fotos: Redes sociales / (Colprensa - Cristian Bayona)

Yulixa Toloza y Procuraduría. Fotos: Redes sociales / (Colprensa - Cristian Bayona)
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Procuraduría releva a Carlos Arturo Chávez, procurador 89 Judicial II Penal de Cúcuta, en medio de la polémica por la apelación que presentó durante la audiencia de legalización de la captura de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, vinculados al crimen de Yulixa Toloza.

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Marcela Puentes Quintero

Marcela Puentes Quintero

Periodista de 6AM W de Caracol Radio. Comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana....

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