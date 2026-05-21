Relevaron a procurador en Cúcuta por apelación en captura de implicados por crimen de Yulixa Toloza

Procuraduría releva a Carlos Arturo Chávez, procurador 89 Judicial II Penal de Cúcuta, en medio de la polémica por la apelación que presentó durante la audiencia de legalización de la captura de Jesús Alberto Hernández Morales y Kelvis Daniel Sequeira Delgado, vinculados al crimen de Yulixa Toloza.

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