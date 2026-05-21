Más de 15 horas sin energía en el suroccidente de Barranquilla por avería en una subestación

Varias zonas del suroccidente de Barranquilla completan más de 15 horas sin servicio de energía eléctrica debido a una falla en cables de potencia ubicados en ductos subterráneos. La situación ha afectado de manera significativa a distintos sectores residenciales, generando malestar entre los habitantes.

De acuerdo con la empresa Air-e, el daño se presentó en la subestación Cordialidad, donde se averiaron varios cables de potencia. La compañía informó que equipos técnicos trabajan de forma ininterrumpida para adelantar las labores de reparación y lograr el restablecimiento del servicio lo más pronto posible.

Sectores que reportan fallas

Los sectores más afectados por la interrupción del suministro eléctrico incluyen Caribe Verde, Siete de Abril, Conidec, Ciudadela 20 de Julio, Villa Olímpica y El Pueblito. Estos barrios han permanecido sin energía durante gran parte del día, lo que ha impactado actividades cotidianas, comercio y la movilidad en algunos puntos.

Más información Triple A pide respetar horarios de recolección para evitar focos de basura en Barranquilla

La empresa señaló que ya fueron normalizados los circuitos Galapa y Cordialidad 9, lo que permitió restablecer el servicio en algunas áreas. Sin embargo, aún continúan las labores para recuperar el suministro en los circuitos La Paz, Almendros, Malvinas, Cordialidad 8 y 10.

Air-e reiteró que los trabajos seguirán de manera continua hasta lograr la total normalización del servicio en la zona afectada, mientras se mantienen las labores técnicas para identificar y corregir completamente la falla en la red subterránea.