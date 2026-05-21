Alcaldes del Atlántico piden apoyo del Gobierno Nacional para frenar la delincuencia

Ante la preocupación por el avance de la delincuencia y las estructuras criminales que operan en el Atlántico, los alcaldes de los municipios hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional para fortalecer las estrategias que permitan disminuir la inseguridad.

La solicitud se produjo durante una mesa de trabajo en la que participaron los mandatarios locales para analizar la situación de orden público que atraviesan varios municipios.

Durante el encuentro, la alcaldesa de Malambo, Yenis Orozco, aseguró que los alcaldes están trabajando de manera coordinada con la Policía Nacional para combatir la criminalidad, pero advirtió que se requiere una mayor articulación con los operadores de justicia para garantizar que las capturas realizadas se traduzcan en medidas de aseguramiento intramural.

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“Todos los alcaldes del departamento del Atlántico nos unimos para pedirles a los operadores de justicia que trabajen de forma articulada para que las capturas puedan lograr medidas intramurales y estos delincuentes no sigan en la comunidad generando más miedo”, manifestó la mandataria.

La preocupación de los gobiernos locales se extiende al reclutamiento de jóvenes por parte de organizaciones criminales, por lo que pidió un respaldo de las autoridades nacionales.

“Queremos pedirle al Gobierno Nacional que no nos deje solos. El departamento del Atlántico necesita ayuda para que estas bandas delincuenciales no sigan reclutando a nuestros hijos”, afirmó.

El pronunciamiento de los alcaldes se produce en medio de un panorama de violencia que preocupa a las autoridades. Durante el reciente puente festivo se registraron 15 homicidios y 16 personas resultaron heridas en hechos relacionados con sicariatos y riñas en diferentes municipios del departamento.

Las autoridades departamentales reiteraron que continuarán desarrollando acciones conjuntas con la fuerza pública para contener los hechos violentos, mientras esperan una respuesta del Gobierno Nacional al respaldo solicitado.