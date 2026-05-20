Paro de 24 horas de docentes en Soledad, Atlántico por supuestas amenazas a instituciones educativas

La Junta Directiva de la Asociación de Educadores del Atlántico (ADEA) confirmó un paro de 24 horas en el municipio de Soledad para este jueves 21 de mayo, como rechazo a las amenazas que han circulado en redes sociales y que, según denuncian, también han llegado a varias instituciones educativas.

El anuncio fue realizado por Carlos Noriega, presidente de ADEA, quien aseguró que la situación ha generado preocupación y miedo en toda la comunidad educativa.

“Hemos declarado un cese de actividades en el municipio de Soledad por un lapso de 24 horas. Las razones son evidentes: el cúmulo de panfletos amenazantes que han circulado por las redes sociales y que han llegado inclusive a algunas instituciones educativas”, manifestó Noriega.

El dirigente sindical indicó que el paro será una “Jornada por la Vida”, en defensa de la seguridad de docentes y estudiantes.

“No queremos que se repita lo ocurrido en 2024”

ADEA cuestionó las versiones que atribuyen las amenazas presuntamente a estudiantes y pidió a las autoridades esclarecer quiénes están detrás de estos mensajes intimidatorios.

“No podemos desestimar estas amenazas como pretenden decir desde la administración municipal. ¿Dónde están los resultados de las investigaciones? ¿Quiénes son los autores materiales e intelectuales de estos panfletos?”, expresó el presidente del sindicato.

Además, recordó el atentado ocurrido el 28 de noviembre de 2024 contra una docente y dos estudiantes de la Institución Educativa San Antonio de Padua.

“No queremos que se vuelva a repetir ese hecho y que esté en riesgo la vida y la integridad de nuestros estudiantes y maestros”, agregó.

Reclaman atención de la Alcaldía

Carlos Noriega también aseguró que desde febrero han solicitado una reunión con la alcaldesa de Soledad, Alcira Sandoval, para tratar no solo la situación de seguridad, sino otras problemáticas que afectan a las instituciones educativas.

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Entre ellas mencionó dificultades con vigilancia, aseo, infraestructura y dotaciones en varios colegios del municipio.

“La escuela debe ser un territorio de paz y debe estar al margen de cualquier acto violento que ponga en riesgo la vida de estudiantes y docentes”, puntualizó.