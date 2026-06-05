Ejército Nacional destruyó seis laboratorios para el procesamiento de coca en Tierralta, Córdoba

Montería

Tropas del Batallón de Infantería Liviana N.º 33 Junín, orgánicas de la Décima Primera Brigada del Ejército Nacional, en coordinación con la Dirección de Antinarcóticos de la Policía Nacional, habrían destruido de forma controlada seis laboratorios artesanales para el procesamiento de coca, ubicados en la vereda Altos del Sinú, en el municipio de Tierralta, Córdoba.

“En la zona se hallaron seis estructuras rústicas con 50 canecas plásticas y metálicas, 1195 galones de ACPM, 1041 galones de gasolina, 750 kilos de urea y 200 kilos de hoja de coca”, resaltaron las fuerzas militares.

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“De acuerdo con la información aportada por la inteligencia militar, estos centros ilegales pertenecerían al cartel del Clan del Golfo y su destrucción afecta económicamente a esta organización en más de 70 millones de pesos; asimismo, se impide la producción mensual de 9.000 dosis del estupefaciente”, agregaron.

Finalmente, las autoridades destacaron que la destrucción de los complejos habría permitido la recuperación de espacios naturales que han sido afectados por la deforestación para la construcción de estas infraestructuras ilegales.