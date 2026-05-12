Ideam mantiene alertas por incendios forestales en Norte de Santander

Norte de Santander.

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) mantiene activas las alertas por incendios forestales en Norte de Santander, de acuerdo con el más reciente reporte hidrometeorológico emitido este 12 de mayo de 2026.

Según el boletín 395, divulgado por la Gobernación de Norte de Santander y la Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres, varios municipios del departamento se encuentran en alerta roja debido a las altas probabilidades de ocurrencia de incendios de cobertura vegetal.

Entre las localidades con mayor nivel de amenaza aparecen Cúcuta, Los Patios, Villa del Rosario, Santiago, Durania, Arboledas, Bucarasica, Cáchira, Lourdes, Salazar, Sardinata y San Cayetano, entre otros municipios del área metropolitana y la región norte del departamento.

El reporte también mantiene alerta naranja en municipios como Chinácota, Chitagá, Cácota, El Carmen, Herrán, Mutiscua, Ocaña, Pamplona, Pamplonita, Tibú y Toledo, donde las autoridades recomendaron reforzar las acciones preventivas y de monitoreo.

Entretanto, Convención, Hacarí, La Esperanza, Labateca, Puerto Santander, San Calixto, Silos y Teorama aparecen en alerta amarilla, lo que indica condiciones de vigilancia e información frente al comportamiento climático.

De acuerdo con el informe, actualmente no se registran alertas por remoción en masa ni por crecientes súbitas en el departamento, manteniéndose ambos fenómenos en condiciones normales.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para evitar quemas controladas, fogatas o cualquier actividad que pueda generar incendios forestales, especialmente en zonas rurales o de vegetación seca, teniendo en cuenta las altas temperaturas y las condiciones climáticas registradas en varias regiones de Norte de Santander.

Asimismo, recomendaron reportar de manera inmediata cualquier columna de humo o emergencia relacionada con incendios a los organismos de socorro y entidades de gestión del riesgo.