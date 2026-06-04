Córdoba: decretan semana cívica por el aniversario del departamento y la Feria de la Ganadería

Montería

La Gobernación de Córdoba expidió el Decreto 00138 de 2026, en el que declara cívicos los días 9, 10, 11 y 12 de junio del presente año, con la finalidad de fomentar la participación ciudadana en las festividades tradicionales y dinamizar la economía local.

“Esta medida coincide con la conmemoración de los 74 años de existencia administrativa del departamento de Córdoba y el desarrollo de la sexagésima cuarta Feria Nacional Ganadera y Agroindustrial, junto al Reinado Nacional de la Ganadería. Con esto se busca propiciar un espacio de esparcimiento, intercambio cultural y reactivación económica para los diversos sectores productivos y comerciales que se han visto afectados por la reciente situación de calamidad pública por razones climáticas”, expresó la administración departamental.

“Debido a la declaratoria, no habrá actividades laborales en la sede central de la Gobernación de Córdoba durante los días mencionados, lo que suspende de manera temporal los términos de las actuaciones administrativas en las distintas dependencias”, agregó.

Excepciones:

La administración departamental aclaró que “con el fin de garantizar el funcionamiento prioritario del Estado y la continuidad de los servicios públicos esenciales, el decreto contempla excepciones específicas que operarán en sus horarios habituales: la Dirección Administrativa de Contratación, todos los establecimientos educativos de los municipios no certificados adscritos al departamento, el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) de la Secretaría de Desarrollo de la Salud y el Centro Regulador de Emergencias (CRUE), el personal encargado de actuaciones judiciales, presupuestales, de rentas, tesorería y cobro coactivo y las dependencias enfocadas en la prevención y atención de desastres, gestión de riesgos, movilidad, salud, funciones de policía y orden público”.

Finalmente, las autoridades departamentales extendieron la invitación a las empresas privadas y demás entidades públicas del territorio para que se acojan voluntariamente a esta disposición y se vinculen a las actividades culturales programadas en el marco de la Feria de la Ganadería que inicia el 5 de junio y se extenderá hasta el 15 del mismo mes.