Autoridades ambientales alertan por continuidad de lluvias y fuertes vientos en Córdoba

Montería

Las autoridades ambientales advirtieron sobre un posible aumento de lluvias, tormentas y crecientes súbitas en Córdoba tras el inicio de la temporada de ciclones tropicales en el Atlántico, Caribe y Golfo de México, la cual se podría extender hasta noviembre de 2026.

“Los ciclones tropicales comprenden diferentes etapas de desarrollo atmosférico, incluyendo depresiones tropicales, tormentas tropicales y huracanes. Aunque no todos estos sistemas representan una amenaza directa para Colombia, pueden influir significativamente en las condiciones meteorológicas del Caribe colombiano, favoreciendo la ocurrencia de lluvias intensas, tormentas eléctricas, vendavales, inundaciones, movimientos en masa y crecientes súbitas”, informó la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CAR – CVS).

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“Para el departamento de Córdoba, si bien la afectación directa por ciclones tropicales es poco frecuente, los efectos indirectos asociados al incremento de lluvias, vientos fuertes y aumento de caudales pueden generar situaciones de riesgo, especialmente en zonas propensas a inundaciones, erosión e inestabilidad de laderas”, agregó.

Tras lo expuesto, la CAR - CVS recomendó mantener canales limpios, revisar y actualizar los planes de contingencia. Asimismo, instó a las comunidades reforzar los techos de las viviendas. Las zonas donde se han registrado emergencias por estas condiciones climáticas son Ayapel, Moñitos y Montería.

Por lo pronto, se mantiene el monitoreo en los ríos Sinú, San Jorge y Canalete ante posibles desbordamientos.