Personería de Montería alerta por fallas en la recolección de basuras en la ciudad

Montería

A través de un comunicado, la Personería de Montería expresó preocupación ante las múltiples quejas por fallas en el servicio de recolección de residuos sólidos en las comunas 2, 4, 5 y 9 de la capital cordobesa que reúnen a más de 50 barrios.

“Según la comunidad, los vehículos recolectores estarían pasando de manera atrasada y, en algunos sectores, no estarían realizando los recorridos correspondientes, provocando acumulación de basuras durante varios días en las calles. Esta situación estaría generando afectaciones a la salud, al medio ambiente y al bienestar de niños y familias”, expresó la Personería de Montería.

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“Cabe recordar, que los ciudadanos cumplen oportunamente con el pago de este servicio y tienen derecho a recibir una prestación eficiente y de calidad. Hacemos un llamado a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios para que ejerza las acciones de vigilancia y control correspondientes, así como a la Alcaldía de Montería para que garantice la adecuada prestación del servicio”, agregó.

Reacciones de la Alcaldía de Montería:

El alcalde de la ciudad de Montería, Hugo Kerguelén, reconoció las fallas en la prestación del servicio de aseo y sostuvo que “Montería pasó de un esquema de concesión a uno de libre competencia y hoy son varias las empresas que recogen los residuos en la ciudad. Somos conscientes de cómo está la prestación del servicio y estamos trabajando en un vehículo jurídico que nos permita fortalecerlo desde el municipio, a través de nuestra empresa pública, la Perla del Sinú”.

Urbaser asegura que el servicio estaría normalizado:

Urbaser, una de las empresas que presta el servicio de aseo en la ciudad de Montería, informó que las condiciones climáticas habrían afectado la operación en algunos sectores; sin embargo, aseguró que hoy la situación estaría normalizada.

“Las fuertes lluvias registradas al inicio de la semana pasada generaron afectaciones operativas que limitaron temporalmente el acceso y la disposición de residuos en el sitio de tratamiento final ubicado en el corregimiento de Patio Bonito, situación que ocasionó retrasos en algunos recorridos de recolección en sectores de Montería”, señaló.

“Una vez el operador del relleno sanitario logró restablecer las condiciones de acceso, la empresa Urbaser prestadora del servicio de aseo en Montería procedió a realizar todos los esfuerzos para retomar conforme su programa de prestación de servicio, las condiciones normales de prestación en los sectores afectados, desde el pasado viernes no han existido inconvenientes en el relleno sanitario y la operación avanza con normalidad”, concluyó Urbaser.