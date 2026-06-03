Esta sería la petición del alcalde de Montería a quien gane la presidencia en segunda vuelta

Montería

A 18 días de la segunda vuelta presidencial, el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén, dijo en medio de su rendición de cuentas que espera que el nuevo presidente no desampare a los territorios, pues insistió en la importancia de trabajar de manera articulada con el orden nacional. El pronunciamiento lo hizo el pasado 2 de junio.

“Es muy importante que se trabaje en el plan articulado con las regiones, para nosotros es fundamental porque los ingresos del municipio no dan para todas las necesidades del territorio. Desde ese punto de vista, esa articulación gobierno-municipios es muy importante porque finalmente las necesidades exceden el presupuesto y contar con esa ayuda siempre es fundamental para un alcalde”, expresó el mandatario municipal.

El alcalde ha insistido que, tras la emergencia generada por las inundaciones el pasado mes de febrero, en Montería se sacrificaron varios proyectos de infraestructura, de momento, para atender con celeridad a las familias que lo perdieron todo.

Según el censo de afectación, Montería tendría un registro que supera las 20.000 familias damnificadas.

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