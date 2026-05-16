Organismos de socorro en Armenia se preparan por la llegada del fenómeno de El Niño

Armenia

Ante el anuncio del Gobierno Nacional sobre el aumento de la probabilidad del Fenómeno de El Niño que pasó del 62% a un 82% para el trimestre mayo- junio- julio de este año, el capitán Edgar Arenas, comandante del cuerpo oficial de Bomberos de la capital quindiana dijo que fortalecen las herramientas ante las emergencias que puedan registrarse producto del tiempo seco.

Recordó que el año anterior la administración municipal dotó a Bomberos con los equipos para la atención de incendios forestales y complementando el proceso adquirieron dos carrotanques cada uno de 300 mil galones que permiten mayor efectividad.

“Nosotros desde el año pasado inconscientemente nos dotó la administración municipal en cuanto a todo el equipo que debe tener para la atención de incendios forestales. Y complementado a eso, ya se adquirieron dos carrotanques cada uno de 3.000 galones, entonces vamos a tener 6.000 galones para combatir este tipo de fuegos", mencionó.

Asimismo, mencionó que fortalecen la preparación de las unidades bomberiles para este fenómeno por lo que aspiran no sea tan fuerte en la ciudad para que el impacto negativo no sea muy grande.

“Y la preparación de las unidades bomberiles para este tema. Esperemos que no sea tan duro aquí en en la ciudad de Armenia y pues nosotros tenemos una ventaja de que la gran mayoría de nuestras laderas son en rastrojo, no tenemos cultivos o bosque nativo, que es el que podía verse comprometido. Pero de todas maneras, nuestras unidades están preparadas para afrontar cualquier tipo de adversidad en el clima.“, destacó.

Es de anotar que la situación más compleja está relacionada con las mal llamadas quemas controladas que pueden desencadenar las emergencias en la ciudad.

“Hay que decir y hay que hacer mucho énfasis y es lo que está haciendo con la comunidad esa que tenga mucha prevención y no permita que esas quemas se realicen cercano a sus lugares de residencia", puntualizó.