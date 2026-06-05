Más de 1.000 viviendas afectadas por las inundaciones serían intervenidas en Córdoba

Montería

El gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta, anunció que más de 1.000 viviendas que resultaron afectadas por las inundaciones registradas el pasado mes de febrero serán intervenidas en el departamento con labores de mejoramiento. El mandatario dijo en medio de su rendición de cuentas que contaría con los recursos que buscarían brindar alivios a quienes lo perdieron todo por cuenta de la emergencia.

“Estamos en la recuperación de los daños, porque tenemos miles de viviendas destruidas, campesinos que perdieron todos sus productos, emprendedores que perdieron sus negocios. A partir de la próxima semana vamos a hacer más de 1.750 mejoramientos de vivienda a esas familias de Córdoba que se vieron afectadas por las inundaciones”, expresó el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta.

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“Nosotros hacemos el mejoramiento, la adecuación de la vivienda y con el sector privado lo que vamos a hacer es entregar colchones, estufas y neveras para que la recuperación de la vivienda sea integral. También vamos a entregar ayudas al sector agropecuario, a más de cinco mil familias, a diversos sectores de maíz, yuca, ñame, plátano, apícola y otros”, agregó.

Asimismo, dijo que aún mantienen maquinaria en los municipios de Córdoba para mitigar futuras emergencias y destacó el acompañamiento del director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, para atender a más de 90.000 familias que resultaron damnificadas.

“El director de la Unidad de Riesgo, Carlos Carrillo, estuvo aquí presente desde el primer día. Nos ayudó con maquinaria amarilla, nos ayudó con los kits de alimentos. Sí nos ayudó, porque yo no puedo dejar de decir que para la atención, sin la ayuda de Carrillo hubiese sido igual... no hubiese sido igual. Debo reconocer que la ayuda de Carlos Carrillo, de la Unidad de Riesgo, fue fundamental”, resaltó.

Cabe recordar que las inundaciones cobraron la vida de 8 personas e impactaron a 24 de 30 municipios de Córdoba.