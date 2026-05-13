Autoridades advierten sobre continuidad de ola de calor y riesgo de incendios forestales en Córdoba. EFE/ Mauricio Dueñas Castañeda (referencia). / Mauricio Dueñas Castañeda ( EFE )

Montería

Las autoridades de Córdoba informaron que el fenómeno de la ola de calor persistirá, mientras continúan registrándose condiciones climáticas mixtas asociadas a la temporada regular de lluvias, con presencia de nubosidad, precipitaciones aisladas.

De acuerdo con el más reciente informe del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), estas condiciones se mantendrían hasta el jueves 14 de mayo, “con presencia de nubosidad y precipitaciones en algunos sectores, pero también con temperaturas elevadas, que en Córdoba han superado los 40 grados centígrados”.

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“Aunque se presenten lluvias aisladas en algunos municipios del departamento, seguimos registrando altas temperaturas y una fuerte sensación térmica, principalmente por la humedad relativa que se presenta”, dijo Lina Benavides, de la Dirección de Gestión del Riesgo de la Gobernación.

Asimismo, las autoridades alertaron a 14 de los 30 municipios de Córdoba por la posible ocurrencia de incendios forestales.

Municipios en alerta amarilla por riesgo de incendios forestales:

Según el IDEAM, los municipios en alerta amarilla por riesgo de incendios forestales son Ayapel, Buenavista, Canalete, Cereté, Ciénaga de Oro, Momil, Montelíbano, Montería, Planeta Rica, Pueblo Nuevo, Purísima de la Concepción, Sahagún, San Carlos y San Pelayo.

Asimismo, persiste la alerta roja en el municipio de Tierralta por posibles deslizamientos de tierra.

Medidas de prevención y autocuidado:

- Mantenerse hidratado, incluso si el día está nublado.

- Evitar la exposición prolongada al sol en horas de mayor radiación.

- Utilizar protección solar y ropa fresca.

- Reducir actividad física si se siente agotamiento o mucho calor.

- Si se siente mareo, dolor de cabeza, agotamiento o deshidratación, acudir al médico.

- Permanecer atentos a la información emitida por las autoridades oficiales.