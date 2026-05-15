Minnesota United despidió a James Rodríguez con un emotivo mensaje tras su partida a la Selección

James Rodríguez y Cameron Knowles, en su último partido con el Minnesota United previo al Mundial / Instagram: Minnesota United.

James Rodríguez será uno de los primeros jugadores en unirse a la concentración de la Selección Colombia, que comenzará este viernes sus trabajos de cara al Mundial 2026 en Medellín.

James disputó este miércoles su último partido con el Minnesota United previo a la Copa del Mundo, siendo titular y jugando 63 minutos en la derrota de su equipo 0-1 frente a Colorado.

El volante colombiano llegó a un acuerdo con su director técnico para ser liberado y unirse al combinado nacional. El mismo volante cucuteño había anticipado que el próximo domingo 17 de mayo estaría arribando a la concentración.

Mensaje de despedida del Minnesota United

“¡Vamos Colombia! 🇨🇴¡Mucha suerte a @jamesrodriguez10 en su incorporación a la concentración de la @FCFSeleccionCol de cara al Mundial!“, publicó el club estadounidense a través de sus redes sociales, junto a una serie de fotos de James Rodríguez en su último partido con el equipo.

James, en su primer semestre con el Minnesota United, disputó un total de ocho partidos, entre MLS y US Open Cup, registrando 274 minutos jugados, dos asistencias y cero goles marcados.

James Rodríguez lidera la pre-lista de 55 jugadores convocados por la Selección Colombia rumbo al Mundial de Estados Unidos, México y Canada 2026. Se da por sentado que el volante cucuteño estará en la lista definitiva de 26 jugadores llamados a la Copa del Mundo.

La Selección debutará en el Mundial el próximo 17 de junio, cuando se mida a Uzbekistán en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México, por la primera fecha del Grupo K.