Néstor Lorenzo explicó los motivos por los que decidió no incluir a Falcao en la prelista al Mundial

Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa desde la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, donde dio a conocer la prelista de 55 jugadores que podrían integrar la convocatoria definitiva de la Selección Colombia de cara al proceso rumbo al Mundial 2026.

Uno de los temas que generó debate durante la conferencia fue la ausencia de Radamel Falcao García en este amplio grupo de futbolistas preseleccionados, teniendo en cuenta la trayectoria y el significado del delantero samario dentro de la historia de la Selección Colombia.

Ante las preguntas de los medios de comunicación, el estratega argentino fue claro al explicar las razones de la no convocatoria del atacante:

“Falcao es jugador de fútbol todavía, yo lo pensé al principio como jugador en el proceso. Si Falcao hubiera tenido un nivel competitivo como el resto de compañeros que están en la lista, él estaría”.

Las declaraciones de Lorenzo dejan en evidencia que la decisión pasó principalmente por el presente futbolístico y la continuidad del delantero, más allá de su experiencia y liderazgo dentro del grupo.

Actualmente, Falcao milita en Millonarios, club con el que ha tenido poca participación durante la presente temporada por varias lesiones que ha tenido el Tigre durante esta temporada. El delantero ha disputado nueve compromisos y acumula un total de 291 minutos en cancha, además de registrar un gol con la camiseta del conjunto embajador.

La ausencia del histórico goleador de la Selección Colombia continúa generando diferentes opiniones entre los aficionados y la prensa deportiva, especialmente por el peso histórico que tiene el delantero en el combinado nacional. Sin embargo, Lorenzo dejó claro que su criterio para la convocatoria se basa en el presente competitivo y el rendimiento actual de cada jugador.

Esta es la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Porteros

Kevin Mier

Álvaro Montero

Andrés Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Defensas

Álvaro Angulo

Santiago Arias

Cristian Borja

Juan David Cabal

Carlos Cuesta

Willer Ditta

Junior Hernández

Jhon Janer Lucumí

Déiver Machado

Dávinson Sánchez

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Daniel Muñoz

Andrés Felipe Román

Jhohan Romaña

Édier Ocampo

Mediocampistas

Juan Camilo Portilla

Gustavo Puerta

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Rengifo

Johan Rojas

Jhon Solís

James Rodríguez

Jhon Arias

Jordan Barrera

Richard Ríos

Wilmar Barrios

Jorge Carracal

Kevin Castaño

Nelson Deossa

Sebastián Gómez

Jefferson Lerma

Juan Guillermo Cuadrado

Delanteros

Luis Javier Suárez

Sebastián Villa

Néiser Villarreal

Kevin Viveros

Luis Díaz

Yáser Asprilla

Rafael Santos Borré

Jáminton Campaz

Johan Carbonero

Edwuin Cetré

Jhon Córdoba

Carlos Andrés Gómez

Jhon Jader Durán

Juan Camilo “Cucho” Hernández

Steven Mendoza

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