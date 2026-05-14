Néstor Lorenzo explicó los motivos por los que decidió no incluir a Falcao en la prelista al Mundial
El técnico de la Selección Colombia dio a conocer la lista de 55 jugadores preseleccionados para la próxima Copa del Mundo.
Néstor Lorenzo habló en rueda de prensa desde la sede de la Federación Colombiana de Fútbol en Bogotá, donde dio a conocer la prelista de 55 jugadores que podrían integrar la convocatoria definitiva de la Selección Colombia de cara al proceso rumbo al Mundial 2026.
Uno de los temas que generó debate durante la conferencia fue la ausencia de Radamel Falcao García en este amplio grupo de futbolistas preseleccionados, teniendo en cuenta la trayectoria y el significado del delantero samario dentro de la historia de la Selección Colombia.
Ante las preguntas de los medios de comunicación, el estratega argentino fue claro al explicar las razones de la no convocatoria del atacante:
“Falcao es jugador de fútbol todavía, yo lo pensé al principio como jugador en el proceso. Si Falcao hubiera tenido un nivel competitivo como el resto de compañeros que están en la lista, él estaría”.
Las declaraciones de Lorenzo dejan en evidencia que la decisión pasó principalmente por el presente futbolístico y la continuidad del delantero, más allá de su experiencia y liderazgo dentro del grupo.
Actualmente, Falcao milita en Millonarios, club con el que ha tenido poca participación durante la presente temporada por varias lesiones que ha tenido el Tigre durante esta temporada. El delantero ha disputado nueve compromisos y acumula un total de 291 minutos en cancha, además de registrar un gol con la camiseta del conjunto embajador.
La ausencia del histórico goleador de la Selección Colombia continúa generando diferentes opiniones entre los aficionados y la prensa deportiva, especialmente por el peso histórico que tiene el delantero en el combinado nacional. Sin embargo, Lorenzo dejó claro que su criterio para la convocatoria se basa en el presente competitivo y el rendimiento actual de cada jugador.
Esta es la prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026
Porteros
- Kevin Mier
- Álvaro Montero
- Andrés Mosquera Marmolejo
- David Ospina
- Aldair Quintana
- Camilo Vargas
Defensas
- Álvaro Angulo
- Santiago Arias
- Cristian Borja
- Juan David Cabal
- Carlos Cuesta
- Willer Ditta
- Junior Hernández
- Jhon Janer Lucumí
- Déiver Machado
- Dávinson Sánchez
- Yerry Mina
- Johan Mojica
- Yerson Mosquera
- Daniel Muñoz
- Andrés Felipe Román
- Jhohan Romaña
- Édier Ocampo
Mediocampistas
- Juan Camilo Portilla
- Gustavo Puerta
- Juan Fernando Quintero
- Juan Manuel Rengifo
- Johan Rojas
- Jhon Solís
- James Rodríguez
- Jhon Arias
- Jordan Barrera
- Richard Ríos
- Wilmar Barrios
- Jorge Carracal
- Kevin Castaño
- Nelson Deossa
- Sebastián Gómez
- Jefferson Lerma
- Juan Guillermo Cuadrado
Delanteros
- Luis Javier Suárez
- Sebastián Villa
- Néiser Villarreal
- Kevin Viveros
- Luis Díaz
- Yáser Asprilla
- Rafael Santos Borré
- Jáminton Campaz
- Johan Carbonero
- Edwuin Cetré
- Jhon Córdoba
- Carlos Andrés Gómez
- Jhon Jader Durán
- Juan Camilo “Cucho” Hernández
- Steven Mendoza
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