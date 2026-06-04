Colombia, una de las ocho selecciones ‘criollas’ del Mundial 2026

De las 48 selecciones que estarán en la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá 206, solo ocho no contarán con la presencia de jugadores no nacidos en el país que estarán representando.

Según un informe realizado por Jaime Macías, de los 1.248 futbolistas que estarán en la Copa del Mundo, 289 estarán representando a un país distinto al de su nacimiento, lo equivalente al 23.15 % de los futbolistas presentes en el certamen.

La selección que cuenta con más jugadores nacidos en otro país es la de Curazao, con la increíble cifra de 25 jugadores nacidos en los Países Bajos. El único jugador de origen curazoleño es Tahith Chong.

No obstante, los neerlandeses no son los jugadores con mayor presencia en otras selecciones, son los franceses. Francia tiene 76 jugadores en selecciones distintas a la de Francia, distribuidas entre 12 países clasificados a la Copa del Mundo.

¿Algún colombiano juega para otra selección?

Julián Quiñones es el único jugador nacido en Colombia que representará a otro país. El jugador nariñense de 29 años fue nacionalizado mexicano y estará en la Copa del Mundo junto a la selección anfitriona. Jonathan Osorio, con nacionalidad colombiana, nació en Canadá.

¿Cuáles son las ocho selecciones ‘criollas’?

Colombia es una de las ocho selecciones del Mundial que no cuentan con jugadores no nacidos en su territorio en su nómina de 26 convocados. Además del combinado nacional, las otras siete selecciones con solo jugadores nacidos en su país son Arabia Saudita, Austria, Brasil, República Checa, Panamá, Sudáfrica y Suecia.

El último jugador no nacido en Colombia que defendió la camiseta de la Selección fue el estadounidense Devan Tanton, un defensa que en el 2023 estuvo presente en el triunfo 1-0 sobre Venezuela.