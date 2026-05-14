Prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026: conoza a los 55 convocados

Prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026: conoza los 55 convocados. (Photo by Marcelo Endelli/Getty Images) / Marcelo Endelli

El entrenador Néstor Lorenzo ofreció una rueda de prensa en la mañana de este jueves 14 de mayo, desde las instalaciones de la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.

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Ante los medios de comunicación, el seleccionador nacional entregó la lista de preconvocados para el Mundial 2026. Son 55 de nombres que trabajarán a la par, previo a la celebración del certamen internacional, y de ese grupo saldrán los 26 que disputarán el campeonato.

Pues bien, el listado cuenta con varias novedades, incluso con jugadores que no han sido parte activa del proceso, como lo son Andrés Mosquera Marmolejo en el arco, Édier Ocampo en defensa, Nelson Deossa en el mediocampo, Edwuin Cetré por la banda o Sebastián Villa en el frente de ataque.

También fueron citados futbolistas que brillaron en el pasadon con la casaca nacional, pero por alguna razón dejaron de ser llamados. Juan Guillermo Cuadrado y Wilmar Barrios son un ejemplo de ello.

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Finalmente, hay casos que llaman la atención en la convocatoria. Cristian Borja, por ejemplo, sufrió a principios de mes una lesión de ligamento en la rodilla y seguramente no entrará en la lista definitiva; asimismo, Jhon Jader Durán completará un mes sin jugar con el Zenit y por lo pronto no lo hará más, según confirmó el mismo club en redes sociales.

Prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026

Porteros

Kevin Mier

Álvaro Montero

Mosquera Marmolejo

David Ospina

Aldair Quintana

Camilo Vargas

Defensas

Álvaro Angulo

Santiago Arias

Cristian Borja

Juan Cabal

Carlos Cuesta

Willer Ditta

Junior Hernández

Jhon Janer Lucumí

Déiver Machado

Dávinson Sánchez

Yerry Mina

Johan Mojica

Yerson Mosquera

Daniel Muñoz

Andrés Roman

Jhohan Romaña

Édier Ocampo

Mediocampistas

Juan Portilla

Gustavo Puerta

Juanfer Quintero

Juan Rengifo

Johan Rojas

Jhon Solís

James Rodríguez

Jordan Barrera

Yáser Asprilla

Richard Ríos

Wílmar Barrios

Jorge Carracal

Kevin Castaño

Nelson Deossa

Carlos Andrés Gómez

Sebastián Gómez

Jefferson Lerma

Delanteros

Luis Suarez

Sebastián Villa

Néiser Villarreal

Kevin Viveros

Lucho Díaz

Jhon Arias

Santos Borré

Jáminton Campaz

Johan Carbonero

Edwuin Cetré

Jhon Córdoba

Juan Cuadrado

Jhon Durán

Juan Camilo “Cucho” Hernández

Steven Mendoza