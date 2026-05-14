Prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026: conoza a los 55 convocados
Néstor Lorenzo entregó en rueda de prensa la lista de jugadores que lucharán por un cupo al certamen internacional.
El entrenador Néstor Lorenzo ofreció una rueda de prensa en la mañana de este jueves 14 de mayo, desde las instalaciones de la sede deportiva de la Federación Colombiana de Fútbol.
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Ante los medios de comunicación, el seleccionador nacional entregó la lista de preconvocados para el Mundial 2026. Son 55 de nombres que trabajarán a la par, previo a la celebración del certamen internacional, y de ese grupo saldrán los 26 que disputarán el campeonato.
Pues bien, el listado cuenta con varias novedades, incluso con jugadores que no han sido parte activa del proceso, como lo son Andrés Mosquera Marmolejo en el arco, Édier Ocampo en defensa, Nelson Deossa en el mediocampo, Edwuin Cetré por la banda o Sebastián Villa en el frente de ataque.
También fueron citados futbolistas que brillaron en el pasadon con la casaca nacional, pero por alguna razón dejaron de ser llamados. Juan Guillermo Cuadrado y Wilmar Barrios son un ejemplo de ello.
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Finalmente, hay casos que llaman la atención en la convocatoria. Cristian Borja, por ejemplo, sufrió a principios de mes una lesión de ligamento en la rodilla y seguramente no entrará en la lista definitiva; asimismo, Jhon Jader Durán completará un mes sin jugar con el Zenit y por lo pronto no lo hará más, según confirmó el mismo club en redes sociales.
Prelista de la Selección Colombia para el Mundial 2026
Porteros
Kevin Mier
Álvaro Montero
Mosquera Marmolejo
David Ospina
Aldair Quintana
Camilo Vargas
Defensas
Álvaro Angulo
Santiago Arias
Cristian Borja
Juan Cabal
Carlos Cuesta
Willer Ditta
Junior Hernández
Jhon Janer Lucumí
Déiver Machado
Dávinson Sánchez
Yerry Mina
Johan Mojica
Yerson Mosquera
Daniel Muñoz
Andrés Roman
Jhohan Romaña
Édier Ocampo
Mediocampistas
Juan Portilla
Gustavo Puerta
Juanfer Quintero
Juan Rengifo
Johan Rojas
Jhon Solís
James Rodríguez
Jordan Barrera
Yáser Asprilla
Richard Ríos
Wílmar Barrios
Jorge Carracal
Kevin Castaño
Nelson Deossa
Carlos Andrés Gómez
Sebastián Gómez
Jefferson Lerma
Delanteros
Luis Suarez
Sebastián Villa
Néiser Villarreal
Kevin Viveros
Lucho Díaz
Jhon Arias
Santos Borré
Jáminton Campaz
Johan Carbonero
Edwuin Cetré
Jhon Córdoba
Juan Cuadrado
Jhon Durán
Juan Camilo “Cucho” Hernández
Steven Mendoza
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...