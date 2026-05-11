James Rodríguez reaparece con doblete de asistencias: figura en empate de Minnesota ante Austin

James Rodríguez no se iba a ir del fútbol de Estados Unidos sin su principal capacidad: dar asistencias. El ‘10′ regresó con Minnesota luego de no haber estado disponible para el duelo con Columbus Crew, y terminó siendo figura en el empate 2-2 frente a Austin por la fecha 12 de la MLS.

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Austin se fue en ventaja a los 14 minutos por medio de un penal que convirtió Myrto Uzuni. Por su parte, Kelvin Yeboah falló lo que pudo ser la igualdad para el conjunto local, al errar un penal al 27′.

James ingresa y le cambia la cara a Minnesota

El ‘10′ ingresó al minuto 63′ por Thomas Chancalay. Seis minutos tardó entener impacto directo, pues recibió un balón por el costado izquierdo y puso un gran centro para que en el segundo palo Anthony Maranich la enviara al fondo tras un remate de cabeza.

El buen momento de Minnesota siguió. Al minuto 77′ combinaron de gran manera Joaquín Pereyra y James Rodríguez. El argentino cedió para el colombiano dentro del área, quien controló y luego ubicó nuevamente a Pereyra, para que este definiera con el pie izquierdo al segundo palo del portero. Pero Austin privó de convertir en héroe al cucuteño, pues Christian Ramírez marcó el 2-2 final.

Pero el empate no le terminó de quitar el aporte que tuvo James en el resultado de Minnesota, pues se trata de un punto que pone al equipo con 21 puntos, y lo mantiene dentro del grupo de clasificados. El volante de la Selección Colombia terminó con una calificación de 7.6 para SofaScore, mientras que 365 Score le dio 8.1 de valoración.

El gran partido de James se dio en medio de los rumores de salida prematura de la institución. Prensa estaounidense apunta a que el ‘10′ jugará un último encuentro con el equipo el próximo miércoles frente a Colorado Rapids, ya que posteriormente se unirá a una supuesta concentración de la Selección Colombia que inciaría el 15 de mayo.

A Minnesota le restan dos partidos antes del parón de mitad de año por el Mundial. Tras el duelo con Colorado Rapids, deberá visitar a New England Revolution y cerrará contra Sporting Kansas el mmiércoles 22 de julio.